El multifacético Jerry Levine: de codearse con Michael Fox, a dirigir a los Jonas Brothers

En sus treinta años en la industria, el actor, productor y director ha formado un vasto currículum. En diálogo con este medio, habló de su carrera y se refirió al regreso de Will and Grace, la exitosa sitcom de la que formó parte y que volverá a tenerlo en su elenco

Mi consejo para los actores es que diversifiquen su trabajo, para que así se puedan abrir más puertas”, afirmó Jerry Levine, y hay que prestarle atención. El intérprete, productor y director lleva treinta años en la industria del cine y la televisión, en donde pasó por proyectos variados, con tareas muy diferentes.

Revisar su trayectoria no solo permite notar que su primer gran paso lo dio coprotagonizando una película con Michael J. Fox, Teen wolf (1985), sino que también tuvo participaciones en clásicos como Seinfeld y Monk, y fue parte de la sitcom Will and Grace, que acaba de anunciar su regreso a la pantalla.

Si bien en 1993 dirigió un corto televisivo, no fue hasta principios del milenio que comenzó a explotar su pasión por la dirección. De esta manera, con casi veinte años detrás de cámara, estuvo a cargo de producciones como It’s always sunny in Philadelphia, la serie que cuenta con el protagonismo de Danny DeVito, así como también dirigió a los Jonas Brothers cuando estaban en pleno auge musical. “Habían salido en la tapa de la revista Rolling Stone, fue extraño cruzármelos así”, le afirmó a diario Hoy.

En diálogo con este medio, Levine repasó algunos de los puntos altos de su carrera, se refirió al nuevo proyecto televisivo del que forma parte, en el cual dirigió a Jason Alexander (Seinfeld), así como también contó lo que significa para él el regreso de Will and Grace.

—¿Cuáles son tus recuerdos de los comienzos junto a Michael Fox?

—Fue lo primero que hice, audicioné para Teen wolf en California y se transformó en una película icónica. Sorprendió a muchos, no teníamos idea de que iba a perdurar, aunque creo que logró hacerlo porque toca temas que son universales. Michael Fox se estaba volviendo muy famoso, él estaba en Family ties en ese momento, y cuando comenzamos a hacer la película lo llamaron para filmar Volver al futuro, así que estuvo yendo de un set al otro.

—¿Qué tan difícil es lograr dar el salto en la industria?

—Es como ganar la lotería. Hay una estadística que creo que es errónea, así que no me cites (risas), pero si te fijás en los actores nucleados en el gremio SAG, el porcentaje de los que ganan más de cinco mil dólares al año es muy bajo. Es muy difícil, pero con la tecnología puede ser que se esté volviendo más fácil. Ahora podés salir con una cámara y volverte sensación en internet. Mi consejo para los actores es que diversifiquen su trabajo, para que así se puedan abrir más puertas. Aunque no podría decir si hay un camino para el éxito.

—Además de actuar dirigís, y entre tus trabajos hay rodajes con los Jonas Brothers en Disney…

—Cuando trabajé con ellos habían salido en la tapa de la revista Rolling Stone, fue extraño cruzármelos así, porque estaban listos para ser estrellas de rock. En ese momento estaban empezando a explotar, a crecer, así que no se sabía cuánto iba a durar la banda, porque iban a querer hacer cosas por su cuenta.

Tiempo después dirigí a Nick Jonas en Hawaii Five-0. Él quiere hacer más cosas relacionadas con la actuación. Creo que sus hermanos comparten conmigo la idea de que él era la fuerza creativa de la banda.

—¿Con qué proyectos estás ahora?

—Acabo de volver de Vancouver, donde rodamos los diez episodios de Hit the road, una serie que protagoniza Jason Alexander. Es una comedia musical con capítulos de media hora que saldrán en octubre, estoy muy entusiasmado con la serie.

Además, estoy con una película independiente que se llama The optimist, en la que trabajo con mi esposa, Nina Tassler. Es una gran historia escrita por Sharon Hoffman en la que una pequeña tiene a su madre en prisión. Es una comedia dramática con algunas reminiscencias a Little Miss Sunshine. En estos momentos se está realizando el casting y queremos venderla al mercado internacional.

—Llevás treinta años en el ambiente, ¿cómo viviste el conflicto entre las productoras y el gremio de actores?

—Creo que los acuerdos están funcionando para todos, aunque estamos intentando entender esta nueva época que comenzó a cambiar con plataformas como Netflix, Hulu y Amazon.

Una de las cosas que me parecen ridículas es que los que trabajan en producciones para señales de cable quedan encasillados ahí y no son llamados por las señales de aire, y viceversa. Somos los mismos artistas, deberíamos poder cruzar de una forma de distribución a otra. Es un problema para mucha gente.

“La serie rompió los moldes de la televisión y creo que lo va a hacer de nuevo”

Una de las series disruptivas en la televisión fue sin duda alguna Will and Grace (1998-2006). La ficción se centraba en la vida de Will, un abogado gay que convivía con una diseñadora de interiores llamada Grace. El grupo se completaba con Jack y Karen, dos individuos muy particulares que ponían en problemas a los protagonistas.

Sin ir más lejos, fue la primera serie en la que el personaje principal era abiertamente homosexual. Tampoco tuvo reparos en emitir un episodio con un casamiento entre dos personas del mismo sexo, Larry y Joe, este último encarnado por Jerry Levine, quien le contó a diario Hoy que formará parte en el regreso de la ficción.

“Van a ser trece episodios, pero no estoy seguro en cuántos voy a estar”, sostuvo Levine, quien prometió “varias sorpresas para la gente”, así como también afirmó que será divertida y sorprendente. “La serie rompió los moldes de la televisión, y creo que lo va a hacer de nuevo”, remarcó el actor, para quien fue un honor formar parte de la historia. Vale recordar que Will and Grace regresará con su novena temporada el próximo 28 de septiembre, y ya se confirmó que tendrá una décima entrega.