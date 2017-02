El Negro Álvarez: “Profesionalmente, empecé de casualidad”

En diálogo con diario Hoy, el músico y humorista cordobés rememoró sus primeros pasos en La Plata y brindó una primicia sobre su próxima puesta en escena

Nació en Villa Dolores, provincia de Córdoba, bajo el nombre de Carlos Alberto Álvarez, pero desde niño lo bautizaron cariñosamente como “Negro”. Gracias a su poderosa memoria y la gracia que lo caracteriza construyó una notable carrera en el humor, marcando un exitoso rumbo que lo llevó a emigrar hacia otros destinos, como México, Los Ángeles y Buenos Aires.

Durante una entrevista con este medio, el artista se adentró en su historia personal y recordó los inicios que lo convirtieron en uno de los grandes referentes del humor.

—¿Cuándo te adentraste en la profesión?

—Fue hace mucho tiempo. Profesionalmente, empecé de casualidad, porque cantaba y tenía un grupo que se llamaba Dúo Argentino. Así fue que nos presentamos en una peña del Chango Nieto en La Vizcachera, era un evento muy lindo que se organizaba en La Plata, allá por los años 70. Pudimos lanzar un long play, pero en el momento de la Dictadura, un interventor prohibió que el disco se emitiera en las radios de Córdoba, por lo que trabajábamos poco. Paralelamente, comencé a hacer otras cosas y agregué un poquito de humor dentro de los shows del día. Además, vendía publicidad en un diario. Años después, me invitaron a una fiesta de una radio donde el abogado era amigo mío, me escuchó el gerente artístico y me hizo contar unos cuentos, sin guitarra ni nada. Le gustó mucho y me ofreció hacer un micro de humor en la emisora. Primero le dije que no, y él pensó que era porque la plata era poca. Entonces me ofreció más y reiteré mi respuesta negativa. Volvió a hablarme y recién ahí acepté. Al mes de comenzar este segmento ya era un boom en Córdoba, porque lo escuchaba todo el mundo. Un día se acercó un representante discográfico y grabé mi primer long play de humor, en el que hacía un personaje que se llamaba El monstruo del choripán. La tapa tenía un dibujo de un amigo que es arquitecto, y la frase era: “Ojo, varón; el humor también es cultura”.

Después me propusieron hacer teatro en Córdoba, junto con Raúl Ceballos, e hicimos una sátira de Rosa de lejos llamada La Rosa y el Monstruo. Estuvimos durante un año y medio en un café concert, fue un éxito y nos fuimos de gira por varias provincias. Luego, hice un show en una sala pequeña de un teatro donde había una obra producida por Gustavo Yankelevich, cuyo elenco era Carmen Barbieri, Santiago Bal, Cris Morena y Adriana Salgueiro, entre otros. Les gustó lo que hacía y me llevaron a Mesa de noticias. También estaba en Argentinísima. Así fue pasando el tiempo, comencé una obra con Nito Artaza, luego nos ofrecieron otra y nos presentamos en varios teatros. También hice temporadas junto con Cacho Buenaventura; entre otros tantos espectáculos como solista, o acompañado por mi grupo Los Hilachentos del Trópico.

—¿Cuál es tu mirada sobre esta temporada?

—Ha sido muy difícil, como lo calculaba. Por eso con Buscado, mi obra, vamos de gira por Carlos Paz, Mina Clavero, La Falda, Calamuchita. Estoy acompañado por los Hilachentos, la banda, y Estefanía Vacca. Gracias a Dios tengo a mi público, y haciendo estas giras nos ha ido muy bien.

Se está remando mucho en esta temporada, es por eso que puse una entrada muy económica de $300, y $200 para los jubilados. Esto es pensando en el bolsillo de la gente, porque no les alcanza. Aquellos que salen de vacaciones, no van siempre al teatro. Pueden ver una o dos obras.

—¿Qué planes tenés para este año?

—Arreglé con Daniel Comba, productor y dueño de varias salas cordobesas y porteñas, para hacer una obra junto con Hugo Varela en el Teatro Astros, a partir de abril. Es una linda unión, porque nos conocemos hace más de 30 años y estamos muy contentos los dos. Además, comenzaré el segundo año consecutivo de mi programa de radio en Buenos Aires .