El origen de la pelea: se filtró una conversación entre Charlotte y Loan

El joven volvió a aparecer por las calles de Villa Carlos Paz y esta vez fue noticia porque lo echaron de un desfile, al parecer, por pedido exclusivo de la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

Ayer por la tarde, Jorge Rial aprovechó su programa para mostrar unos audios de Whats­App que podrían despejar algunas dudas respecto a la ruptura en la relación.“Sí, yo empecé a hablar con ese chabón cuando me enteré de que vos te garc… a la rubia esa”, dice una angustiada Charlotte. Por su parte, Loan niega la versión de una manera muy extraña: “Yo no me voy a garc… una fea, bol... ¿Vos me estás cargando?”.

En los últimos días se rumoreó que la modelo habría engañado a su pareja con un chico de Miami, desencadenando la posterior ruptura. De todos modos, esto no justifica las agresiones.