El paso de los Rolling Stones por Cuba llega a los cines

Uno de los momentos musicales más importantes de la historia quedará plasmado en la pantalla grande. Bajo el nombre de Havana Moon: The Rolling Stones Live in Cuba, el material que los británicos grabaron durante su paso por Cuba, podrá ser visto por millones de personas.

“Por fin los tiempos están cambiando. Cuba, estamos felices de estar aquí”, decía Mick Jagger al momento de abrir su show en tierras de Fidel Castro. En aquella oportunidad, la mítica banda tocó todos sus mayores éxitos, incluyendo Jumpin’ Jack Flash, It’sOnly Rock ‘n’ Roll, Paint It Black, Honky Tonk Women, Start Me Up, Brown Sugar, You Can’t Always Get What You Want y (I Can’tGet No) Satisfaction.

El concierto, filmado por el premiado director Paul Dugdale, se exhibirá por primera vez en seis salas de Showcase, el 23 y 27 de septiembre.