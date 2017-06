El planeta de los simios será la película del invierno

La última entrega de la trilogía se estrenará el 14 de julio, y los críticos que la vieron avisaron que no tendrá competencia. Los argentinos recién podrán disfrutarla el 3 de agosto

Después de la remake de El planeta de los simios que Tim Burton realizó en 2001, con Mark Wahlberg a la cabeza, los fanáticos perdieron cualquier esperanza de un regreso épico del filme tras la película original de la década de los sesenta. De hecho, cuando en 2011 Rupert Wyatt (The escapist) se hizo cargo de una nueva versión de la historia, Rise of the planet of the apes, centrándose en el origen de los peculiares primates, hubo una fuerte campaña publicitaria que, sin embargo, no fue suficiente para convencer a los seguidores de que la obra valía la pena.

Tanto fue así que hubo que cambiar de capitán para la segunda parte de esta trilogía, centrada en la vida de Caesar, uno de los simios en los que experimentaban los humanos antes de desatar la gripe que acabó con la raza. Fue entonces cuando apareció Matt Reeves y la cosa cambió rotundamente: con Gary Oldman (Batman) como figura en la marquesina, el filme logró una gran recepción que no solo dejó a la audiencia expectante de la tercera entrega, sino que también catapultó a su director a ser uno de los más codiciados de Hollywood.

Por eso hay tanta ansiedad en el ambiente, a la espera de lo que será la llegada de The war for the planet of the apes (El planeta de los simios: la guerra), la última parte de la trilogía, que tendrá su estreno el 14 de julio aunque al país arrivará algunas semanas más tarde, el 3 de agosto. En este sentido, los críticos norteamericanos ya tuvieron la posibilidad de ver la obra finalizada y advirtieron que será un éxito rotundo.

“¡Profunda, oscura, épica! Origen, más amanecer, más guerra es igual a una de las mejores trilogías en la historia del cine”, aseguró el enviado de Acces Hollywood. Por su parte, desde Rotten Tomatoes tranquilizaron a los fanáticos: “Si pensaban que no sentirían nada igual después de Logan, estaban muy equivocados”.

A casi un mes de su estreno, Matt Reeves puede sentarse tranquilo a disfrutar de un nuevo triunfo, mientras piensa en cómo será el nuevo Batman, que le tocará dirigir en breve.