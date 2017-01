El planeta de los simios tendrá su versión en realidad virtual

Los innovadores laboratorios de Fox se encuentran trabajando en conjunto con Imaginati Studios, una productora creada por Andy Serkis, el actor que dio vida al mono Caesar en la nueva franquicia. El primer adelanto pudo apreciarse en la feria tecnológica Consumer Electronics Show (CES) de este año.

Como se pudo ver, el proyecto pone a los usuarios en la piel de un simio que debe enfrentar a los últimos humanos que quedan. En la primera escena difundida, el protagonista se encuentra en un bosque, junto a una fogata y queda cara a cara con Koba, el antagonista de la película.

La experiencia de realidad virtual estará lista para mediados de año. Cabe destacar que Fox anunció que el estreno de War for the planet of the apes será el 14 de julio. Por otra parte, la compañía anunció un proyecto similar basado en Alien: Covenant.