El Polaco, en boca de todos

El cantante tropical es una de las figuras de este verano. Pese a su gran presente laboral, el artista es atacado desde diferentes frentes

Durante 2016 El Polaco fue una de las figuras de Bailando por un sueño que se ganó el cariño y el apoyo del público durante el certamen de baile. Tanto fue así que el músico llegó a la final, aunque fue derrotado por Peter Alfonso, un histórico del programa.

La popularidad obtenida en el concurso propició que el cantante tropical protagonizara en Carlos Paz la obra Abracadabra, que lo llevó a estar en el centro del ojo mediático. Allí, el rubio comenzó un romance con Silvina Luna, compañera en la puesta teatral, que se hizo público esta semana y que provocó las encendidas declaraciones de una expareja del artista, Valeria Aquino.

La mujer, madre de Alma, la hija que tuvo con el cantante, despotricó a más no poder sobre la relación entre El Polaco y Luna. A ella la trató de “gato”, a él de “picaflor”.

Por su parte, El Dipy, excantante de El Empuje, que ya había salido a criticar a su colega, redobló la apuesta y volvió a arrojar munición gruesa: “Yo vine a pelear por un trabajo que me sacan y a mí me re cuesta (sic). Yo no tengo la popularidad que tiene El Polaco. En su momento la tuve, hoy no. Entonces, ¿por qué se viene a meter conmigo? Encima se cag... de risa, ¿cómo se va a reir de un tipo que está reclamando por la comida de sus hijos? Ni siquiera me contestó. Mandó a Burlando”, señaló.

En medio de estas acusaciones, El Polaco suspendió varias presentaciones alegando “problemas personales que han tomado trascendencia en las últimas horas en los medios nacionales”, lo que sorprendió a sus fanáticos.

El caso más resonante es el de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, en Ayacucho. El cantante estaba anunciado para el viernes 17 de marzo, pero desde la producción del evento emitieron un comunicado informando la suspensión de su participación con la misma explicación.

Cabe destacar que El Dipy también presentó un comunicado con el que buscó demostrar que El Polaco decidió cancelar algunos shows que tenía planeados poniendo como justificativo la pelea con su colega.