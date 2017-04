El Polaco sigue en el ojo de la tormenta

El cantante tropical deberá comparecer ante la Justicia platense por tres causas iniciadas por su expareja, Valeria Aquino, quien ayer hizo un desesperado reclamo por la situación de la hija que ambos tienen en común

El fin de semana parecía ser todo color de rosas para El Polaco, luego de comprometerse con Silvina Luna, su actual pareja; pero ahora el ídolo tropical deberá afrontar las acusaciones que pesan sobre su cabeza.

La Justicia platense avanza con tres denuncias que involucran al cantante. Por eso, fue citado a una audiencia en el Juzgado de Familia Nº 3 para el 4 de mayo próximo en la causa que le inició su exmujer, Valeria Aquino, por alimentos y régimen de visitas para Alma, la hija que tienen en común.

Como informó este medio, en la primera citación el músico no se presentó, como así tampoco lo hizo ante el Cuerpo Médico del Juzgado de Familia 4, cuya titular, la Silvia Mendilaharzo le dictó una medida cautelar que le impidió acercarse a su expareja durante treinta días, mantener una distancia de más de cien metros y no comunicarse con ella de ninguna manera. No obstante, según la joven, El Polaco incumplió la orden.

Por otra parte, existe una causa en el fuero Penal por violencia de género, que lleva adelante la fiscal Mariana Ruffino. Según le informó a diario Hoy el abogado de Aquino, Miguel Ángel Molina, “sigue la investigación penal” en la cual ya se presentaron a declarar todos los testigos propuestos por la joven, entre los cuales se encuentra la periodista Fernanda Iglesias.

En caso de que la fiscal considere que hay elementos suficientes para citar a indagatoria al cantante, este deberá presentarse, con lo cual quedará formalmente imputado en la causa.

Desaparecido en acción

Como ya había adelantado este medio en la edición del lunes, el fin de semana Aquino volvió a cargar contra su ex, cuando manifestó: “Anoche (por el sábado) mi hija se sentía mal, no podía respirar y la traje al sanatorio, donde le pasaron oxígeno. Su papá nunca apareció. Yo le avisé, pero él no se acercó a verla y tampoco llamó para preguntar cómo estaba”. La exmujer del cantante remarcó que debió pagar 2.000 pesos en el nosocomio, ya que la niña no tiene cobertura médica y su padre dejó de pasarle la cuota alimentaria hace más de un mes.

El conflicto se tornó más complejo ya que Aquino comentó que, como el cantante no le pasa dinero, está debiendo la cuota de la escuela y el alquiler de la vivienda que comparte con su hija.