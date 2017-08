El Polaco y Silvina Luna analizan reconciliarse

A esta altura de la novela, la relación que El Polaco y Silvina Luna mantienen se empieza a parecer bastante a los comienzos entre Loan y Charlotte Caniggia. Es que además de haberles disputado el título de la pareja del verano, las rupturas y reconciliaciones que atravesaron son incontables.

Después de que ambos negaran estar juntos y aseguraran que solo compartían el espacio laboral, Silvina volvió a referirse a su exnovio en una entrevista televisiva. En este sentido, la morocha aclaró que por ahora no volvieron, pero no cerró la puerta definitivamente. “Estamos ahí, vamos de a poquito”, aseguró y agregó que “la realidad es que uno no puede cambiar a las personas, hay que aceptarlas como son”.

Como si no fuera suficiente, afirmó que todavía lo ama, pero que de momento solo conversan sin ningún tipo de roce. Eso sí, en el medio de la entrevista, El Polaco no perdió la oportunidad y le mandó un mensaje a Ángel de Brito, el conductor del programa en el que Luna dio la nota, en donde le decía: “Decile a tu invitada que es el amor de mi vida”.