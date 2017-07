El Polaco y Silvina Luna: crónica de una separación anunciada

Luego de haber oficializado su relación durante el verano, la dupla estaría viviendo una fuerte crisis por la cual habrían tomado la decisión de terminar su romance

La pareja que conformaban Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk y Silvina Luna parece haber llegado a su fin. Desde que comenzaron a salir en el verano, cuando protagonizaban el éxito teatral Abracadabra, la dupla no pareció tener mucha tranquilidad.

Primero aparecieron los conflictos del cantante tropical con Valeria Aquino, expareja y madre de Alma, su hija menor. La mujer incluso llegó a denunciarlo ante la Justicia por violencia de género. En segundo lugar, la relación que lo unía a Barby Silenzi, su compañera en Bailando por un sueño con quien decidió no hacer pareja este año, hecho que desencadenó una verdadera polémica entre la bailarina y Luna, a quien acusó como responsable de romper con la dupla consagrada subcampeona del certamen en 2016.

Pese a estas contrariedades, la pareja afianzó su relación: se mudaron juntos y además comenzaron con los planes para una futura boda. Sin embargo, en la última semana, las versiones que indicaban que Luna había despedido a una empleada doméstica por trabajar también con Silenzi, y los celos constantes en las galas de ShowMatch, aumentaron los rumores de crisis en la pareja.

“Nada, pero nada que ver. Es mentira. No hay crisis. Está todo muy bien con Silvina”, aclaraba el cantante al tiempo que agregaba un detalle no menor: “Solo que por ahora decidimos no casarnos”.

Finalmente, con estos detalles a la luz, la confirmación de una ruptura llegó ayer cuando, según la información que circuló en las redes, se supo que él habría abandonado la casa de ella en San Telmo, a la que se había mudado a fines de enero, tras confirmar el noviazgo.

Silenzi, ¿la tercera en discordia?

En las últimas peleas que tuvieron El Polaco y Silvina influyeron, por un lado, los roces en la convivencia y, por el otro, la charla que tuvo el cantante con la ya mencionada Silenzi, “su amiga con derechos”, en los pasillos del estudio de ShowMatch, que terminó con Silvina llorando y haciéndole reclamos a su novio.

Al respecto, Barby se desligó del tema y aclaró: “Yo no tengo nada que ver. Si es cierto que ellos terminaron, yo no tengo ni idea”. En cuanto a su amistad con el ídolo tropical, aseguró: “Nosotros nos miramos y ya sabemos lo que piensa cada uno. Esa noche él hacia chistes y yo me reía, pero siempre es así. Con Silvina jamás hablamos y, si ellos se pelearon, desconozco qué pasó”. ¿Será este el final definitivo para la dupla o podrán sortear la crisis y revivir el amor?