El Polaco y Silvina Luna, nuevamente separados

Ni bien retomaron la relación, tras una crisis pasajera, oficializaron otra vez su ruptura. “No sirvo para estar en pareja”, dijo el cantante

A dos semanas de una primera ruptura, la historia se vuelve a repetir para Silvina Luna y El Polaco. La dupla, que se había distanciado hace algunos días por una leve crisis, parecía llevar adelante su relación pero unas indiscreciones del bailantero fueron la gota que rebalsó el vaso y la pareja oficializó una nueva separación.

En primera medida fue Luna la que confirmó la ruptura luego de que trascendiera que el ídolo tropical había estado intercambiando mensajes con Valeria Aquino. “Siempre me comporté como una mujer, pero esto no va más. Vi los chats que él le mandó a su ex y lo hablamos. Él dice que los mandó cuando estaba borracho, que soy el amor de su vida y que por ella no siente nada”, dijo la actriz y actual participante de Bailando por un sueño. “En mí algo se rompió. No tengo nada más que decir de Ezequiel”, agregó.

Por su parte, El Polaco admitió que son verdaderos los chats que se filtraron en donde le confiesa su amor a Aquino, la madre de su hija Alma, pero dijo que no fueron el motivo de la ruptura con Silvina.

“Este tiempo que estuve separado le mandé mensajes a mi ex, me agarró en un momento raro, estaba solo. Quiero recalcar que estaba separado: en estos seis meses (en los que estuvo en pareja con Luna) me porté como un señor. Me arrepiento de los mensajes y decido abrirme y separarnos definitivamente porque no quiero que ella pierda su tiempo. Se merece ser feliz. Creo que no sirvo para estar en pareja”, dijo el músico en Este es el show.

Por último, sobre su relación con la morocha, acotó: “Con Silvina pasamos seis meses espectaculares. Es una excelente mujer, diez puntos, con un corazón enorme. Pasamos cosas hermosas que voy a guardar. La sigo amando, pero ya cambió todo”.