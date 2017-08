“El Pollo” Álvarez defendió a Pico Mónaco

Pampita pidió que “El Pollo” Álvarez, el conductor de Combate, hable para defender a su pareja, el extenista Pico Mónaco, cuando expresó en un magazine: “El Pollo debería aclarar si tuvo una relación con esta chica (Fiorella Balbi), él sabe. Si quiere ser un buen amigo tendría que salir a decir la verdad”.

Álvarez se decidió a hablar y comentó lo siguiente: “A Fiorella la conozco de cuando trabajaba en TyC Sports, es una chica que me caía bien hasta que pasó esto”. Para finalizar, el conductor de Combate relató: “Cuando me la crucé a Fiorella nos pusimos a hablar. En ese momento me pidió una foto y fuimos hacia donde estaba Juan (Mónaco), pero finalmente no pasó nada. Esta chica se equivocó”.