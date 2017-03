El regreso de Batman está en aprietos

El estreno del filme será suspendido hasta 2018. Además, Ben Affleck, quien encarnará al superhéroe, inició un tratamiento por alcoholismo

The Batman, el proyecto cinematográfico de DC, ha sufrido innumerables dificultades debidas a los cambios en el equipo de trabajo: los roles de director, actores y guionistas fueron ocupados y abandonados reiteradas veces. Por un tiempo, la situación había logrado estabilizarse, sin embargo, no tardó en hacerse presente un nuevo contratiempo: Matt Reeves, director del filme, debe finalizar su labor en La guerra del planeta de los simios, antes de junio de este año, tal como consensuó con Fox y esta situación provoca que el rodaje y posterior estreno de The Batman se retrasen hasta 2018.

Por otra parte, Ben Affleck, quien interpretará al superhéroe, se encuentra transitando una compleja situación personal, puesto que está inmerso en un tratamiento para combatir su adicción al alcohol. Al respecto, publicó un comunicado en su cuenta de Facebook: “He completado el tratamiento contra mi dependencia al alcohol, algo con lo que he luchado en el pasado y que continuaré enfrentando. Quiero vivir la vida al máximo y ser el mejor padre que pueda. Quiero que mis hijos sepan que no hay que tener vergüenza en pedir ayuda cuando la necesitás y ser una fuente de fuerza para cualquiera que necesite ayuda, pero tenga miedo de dar el primer paso. Tengo suerte de tener el amor de mi familia y amigos, incluido el de mi pareja Jen (Jennifer Garner), quien me ha apoyado y cuidado de nuestros hijos mientras hacía mi trabajo. Este es el primero de muchos pasos que he tomado para una recuperación positiva”.

De esta manera, The Batman llegará más tarde a la pantalla grande, pero los fanáticos del universo DC podrán disfrutar el 23 de junio de Wonder Woman, el próximo capítulo de la franquicia de ciencia ficción. Esta cinta fue dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, que encarnará a Diana Prince tras su debut en Batman vs. Superman: el amanecer de la justicia.