El regreso de Virus

El sobrino de Federico Moura encabeza Viralisados, el proyecto que comparte junto a Mario y Ricardo Serra, dos de los miembros originales de la banda, con quienes interpretará las históricas canciones de los ochenta

El parecido es sorprendente. El sobrino de Federico Moura es el calco del referente de Virus, y para colmo, tienen el mismo nombre de pila. Hace casi treinta años, el VIH había dejado muy débil de salud a Federico, quien terminó falleciendo el 21 de diciembre de 1988, dejando un vacío inmenso en el corazón de sus fanáticos, pero por sobre todas las cosas, un legado difícil de continuar.

Por eso, el próximo 17 de junio, Capital Federal será sede de un evento histórico, que podía marcar un regreso inesperado: dos de los antiguos miembros de la mítica banda de la década del ochenta, los hermanos Mario y Ricardo Serra, volverán a compartir un escenario para tocar las canciones que los lanzaron a la fama. Serán acompañados por Federico Moura, el sobrino del vocalista original de la agrupación, que será el encargado de ponerle su voz a los cerca de treinta temas que presentarán en el teatro ubicado en Paraguay 918 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En diálogo con diario Hoy, Mario Serra y Federico anticiparon lo que será la presentación del mes de junio, mientras que prometieron tocar antes de fin de año en La Plata.

—¿Cómo comenzó Viralisados?

Federico:—Es raro, porque no es ni un homenaje, ni un tributo.

Mario:—Esto se dio porque yo nunca más toqué los temas de Virus. Me pase 7 años tocando con Charly García, sigo haciendo cosas, pero no había vuelto a tocar las canciones de Virus, salvo en alguna ocasión medio en joda (risas). Al presentarse esto, accedí a hacerlo. Me junté con mi hermano, que grabó hasta Relax, y ya éramos dos Virus originales. Después, lo sumamos a Federico que es un tres cuartos, digamos, es la sangre, y desde muy chico estaba en los ensayos, en los que hasta cantó. Sabe más de Virus que yo, te lo puedo asegurar.

—¿De qué manera se preparan para la fecha del 17 de junio?

F:—Va a haber mucha fanaticada de Virus, y esto genera como una expectativa para ellos y para mí. Pero es un disfrute ponerme en ese papel y tratar de hacer las cosas como corresponde y muy fielmente. Estamos en el

detalle. Va a haber algunas cosas de aquella época, instrumentos, algo que ya se verá por ahí, y una ambientación que estamos definiendo con los vestuaristas para ver adónde la rumbeamos. Nuestro dilema era: O nos vamos a los ochenta o adaptamos esto a la

actualidad.

—¿Y después de eso?, ¿sacan un disco?

F:—Ojalá.

M:—Seguramente vamos a hacer un show para alguna fiesta de La Plata, viajar a Chile y después veremos. En esta etapa de preparación, hicimos un par de actuaciones en privado, para ir probando qué pasa con el conjunto. Me metí en un baile tremendo (risas), se grabaron dos temas inéditos, uno en homenaje a Federico, y estamos haciendo un video. No pensaba que iba a ser todo esto.

—¿Qué le ves a Federico de su tío?

M:—Hay una cosa que es bastante importante que se dio para que se hiciera esto: canta en el mismo tono. Se habían barajado otros cantantes, pero si alguien conoce los temas es él. Es el indicado, no se podría hacer sin él.

—¿Vos notás el parecido que tenés?

F:—Qué difícil (risas). Era un crack, está en un punto ahí, como Freddy Mercury, lo tocaron con una varita. Lo que puedo decirte, con mucha modestia, es todo lo que yo vi desde atrás de un escenario y de abajo. Sacá lo que vi como mi tío, porque yo lo admiraba como artista. Lo que tengo es lo que vi: un movimiento, un gesto. Es lo mismo que pasa con las influencias musicales.

—¿Qué te acordás de él?

F:—Muchos pantallazos lindos, yo aprendí con ellos. Empecé a hacer música cuando Virus explotó, en la época de Locura. Tenía 15 años, los iba a ver detrás de bambalinas, a los camarines, me metía entre la gente. Yo tocaba la viola y quería armar mi grupo. Por suerte lo puedo tirar en la cancha, nada más y nada menos que con dos exintegrantes de Virus.