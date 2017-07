El sueño americano: de recepcionista a guionista de Seinfeld y Los Simpson

Spike Feresten lleva cerca de tres décadas en el mundo de la comedia. En diálogo con este medio, habló de su trabajo en exitosas series y late night shows de los Estados Unidos

El sueño americano, de manera sintetizada, es ese proceso mediante el cual se parte de la nada misma y se triunfa gracias a un gran esfuerzo. Si alguien puede dar fe de eso es Spike Feresten, que empezó siendo recepcionista en las oficinas del creador de Saturday night live, Lorne Michaels, y terminó desarrollando una gran carrera como guionista.

Además de haber sido parte de la cocina de uno de los shows de sketchs humorísticos más viejos de la televisión norteamericana, Feresten escribió en diversos late night shows (programas de actualidad nocturnos) y fue parte del exclusivo grupo de guionistas de Seinfeld, una de las series que prácticamente inventó el género de la comedia de situación.

En diálogo con diario Hoy, el guionista habló de sus trabajos, entre los que se incluye el libreto de uno de los capítulos de Los Simpson más recordados: La última carcajada de Bob Patiño, el episodio correspondiente a la séptima temporada de la serie, en el que Patiño intenta destruir la televisión y amenaza con detonar una bomba atómica. Por otro lado, también fue responsable de tres libretos en El fantasma del espacio de costa a costa, una serie de culto que parodiaba el formato de late night show, para los que Feresten estaba tan acostumbrado a escribir.

—¿Cómo fue trabajar en Seinfeld?

—Fue una experiencia maravillosa. Como debés suponer, trabajamos muchísimo y nos reímos bastante en las oficinas en las que escribíamos. Tener un asiento de primera fila y ver trabajar a Jerry Seinfeld y Larry David (guionista y comediante del popular show de los 90) es algo que voy a recordar siempre. Pero la mejor parte de escribir para el show, sin dudas, era tomar momentos extraños de mi vida y volcarlos en las historias de la serie.

—¿Cuál fue tu momento favorito del show?

—The little kicks y The soup nazi son episodios que me recuerdan a mi vieja vida. Es algo que genera nostalgia. Estoy seguro de que todos los guionistas lo recuerdan de esa manera.

—¿Cómo terminaste escribiendo para Los Simpson?

—Me invitaron para participar en un capítulo que se llamó La última carcajada de Bob Patiño. Fue una gran experiencia, pero en ese momento yo disfrutaba más escribir para actores que no fueran animados y sentía que los guionistas de Los Simpson se pasaban toda la semana encerrados. Habiendo salido de Saturday night live, anhelaba que mis guiones fueran escuchados por una audiencia real, algo que no ves en el mundo de la animación.

—¿Te hubiera gustado hacer más episodios?

—No estoy seguro de que me quisieran contratar para estar más tiempo, pero no era algo que yo buscara.

—El Fantasma del Espacio de costa a costa es uno de los dibujos animados de culto más recordados, ¿cómo fue participar del proyecto?

—Era un show extraño y absurdo, el contrapunto perfecto para una sitcom (comedia de situación) del cable. Si pudiera llamaría a Steve O’Donnell, con quien desarrollé tres episodios, para escribir más capítulos. Realmente amo esa ficción.

—¿Qué estás haciendo ahora?

—Tengo una nueva productora, Hangar 56 Media, en la que ofrecemos todo tipo de servicios: comedias con y sin guión, y algunos proyectos relacionados con los autos. Actualmente conduzco un programa televisivo en NBC, Car matchmaker, y otro humorístico en radio, Spike’s car radio.