El último adiós al cantor de tango platense Héctor Omar





Héctor Omar fue un hombre que amó profundamente la ciudad de La Plata hasta su último día en el que un infarto, a sus 89 años, le apagó el fueye de su corazón tanguero.

Los historiadores del género, aseguran que estuvo en el podio al mejor cantor de tango en la dorada década del 40 junto a Roberto Rufino, Francisco Fiorentino y Alberto Marino. Héctor, dueño de una voz tan singular como su forma de interpretar. Un hombre que recorrió el mundo llevando el arrabal argentino a lo más alto y contagiando el amor por la música a su familia: sus hijos son arregladores y compositores viviendo en España y Alemania.

Uno de sus nietos, Diego Civilotti, lo evoca desde España con un gran dejo de aflicción. La noticia fue un baldazo: sus padres no le habían avisado que había tenido un infarto y él no esperaba la muerte de su abuelo. Creía que aún le quedaba tela para más tangos.

Sin embargo, esta mañana de miércoles Héctor no volvió a despertar.

- ¿Cómo lo recordar a tu abuelo?

-El recuerdo de él es de un tipo con mucho humor, con mucha fuerza, la vida para él era el canto. Siempre decíamos que el día que dejara de cantar se iba a morir, de hecho cantó hasta hace muy poquito: diciembre de 2016 acompañado por su hijo Alejandro Civilotti en guitarra.

- ¿Qué relación tenía Héctor con La Plata?

- Siempre que venía a Europa, era sólo de giras. Más allá que sus hijos estén acá. Su lugar era La Plata, un platense que amaba su ciudad. Fiel a Ciudad Vieja y a esos lugares donde tenía su gente, sus seguidores y sus alumnos que lo amaban.

Diego confiesa que está atravesado por el legado de su abuelo. Recuerda cuando alguna vez le dijo que la música es “la única religión que te ofrece el paraíso en la tierra” y el lo tomó en serio hasta convertirse en contrabajista y crítico musical.

Además rememora que cuando formó su primer quinteto de jazz armó una reversión de Milonga de sus amores que había sido una canción que se la mostró su abuelo y “lo volvió loco”. Héctor Omar vivió hasta su último día en el barrio Altos de San Lorenzo. Desde hacía unos meses ya no cantaba y tal como vaticinaban sus nietos, “cuando no cante más se va a morir de tristeza”. Anoche el corazón de este tano apasionado dejó de funcionar y mañana jueves su familia ha decidido cremar sus restos en Ruta 36 y 66, para que el ADN del cantor quede por el aire como un pájaro de buen agüero.

TRISTEZA | #LaPlata El cantante de tango Héctor Omar falleció a los 89 años https://t.co/iUidT0Z6j9 — Diario HOY (@diariohoynet) 15 de marzo de 2017