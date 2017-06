El universo Muscari despliega todo su esplendor con Bollywood





El aclamado director regresa al under con un espectáculo basado en el Hollywood de la India. Con 50 artistas en escena y un show “a la gorra”, este sábado dará su puntapié inicial



Este sábado José María Muscari, uno de los directores teatrales más relevantes de estos tiempos, volverá al ruedo con una nueva apuesta arriba de las tablas: Bollywood, una industria sin estrellas. Se trata de una obra con la cual el reconocido director vuelve al under y en la que contará con la especial presencia de Magui Bravi en las coreografías.

La puesta será protagonizada por Emiliano Figueredo y Mariela Asensio, y tendrá a 50 artistas en escena. La trama de Bollywood toma la industria cinematográfica india como disparador para reflexionar acerca del lugar de los actores en la Argentina y sobre el fenómeno de la fama. “Mis primeros espectáculos nacieron en el under y, con el transcurso del tiempo, pude cruzar la barrera para llegar a lo más comercial o mainstream. Ahora regreso a este circuito de mis orígenes con una obra como esta y en un teatro maravilloso”, afirmó Muscari previamente al estreno en el Nuevo Espacio IFT.

Cabe destacar que la propuesta será con acceso libre y gratuito, y el público podrá colaborar “a la gorra”. Para conseguir las entradas (las funciones serán todos los viernes y sábados a las 22, y domingos a las 20), el espectador deberá presentarse con dos horas de anticipación en la taquilla del teatro ubicado en Boulogne Sur Mer 549. En diálogo exclusivo con diario Hoy, José María Muscari y Mariela Asensio adelantaron los detalles de la ambiciosa producción.

—¿Cómo se preparan para el estreno de Bollywood?, ¿cómo fue la experiencia de encarar este proyecto?

José María Muscari:—Con grandísimas expectativas, porque es algo que tenía ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. Es mi forma de regresar al under, a las fuentes, al origen, al lugar que me vio nacer, donde me nutrí y formé. Allí es donde consolidé mi sello como creador.

En Bollywood habrá 50 personas en escena: 30 actores y 20 bailarines. A esta obra la escribí y la dirijo, mientras que la coreografía está a cargo de Magui Bravi. Estamos muy contentos, trabajando a full. Fue toda una movida poder llevar a cabo este espectáculo.

Mariela Asensio:—Para mí esta obra significa una alegría enorme, porque es un espacio de creación súper interesante. Se trata de un show muy perfomático, efectivo, con movimiento, y junto a mi coprotagonista vamos guiando lo que sucede dentro de la obra.

Lo interesante de Bollywood es que utiliza la metáfora de la industria cinematográfica para hablar de otra cosa que tiene que ver con la profesión, con la fama, la trascendencia, el humor, el lugar que uno ocupa en lo que hace y cómo funciona este mundo, siendo interesante la visión y la crítica que se hace desde la obra. Tiene mucha producción y es diferente a lo que uno acostumbra ver en el under.

Por otra parte, en esta pieza tuve la posibilidad de emitir mi propia opinión. Es por eso que estoy agradecida a José María y a toda su generosidad, porque me permitió plasmar mi visión sobre la profesión dentro de su obra.

—¿Qué se siente trabajar junto con Muscari?

MA:—Desde hace 20 años lo conozco, hemos trabajado juntos en diversos espectáculos, cumpliendo roles diferentes, pero hacía mucho que yo no actuaba en una de sus puestas independientes en el under.

Durante el año pasado formé parte de una de sus obras comerciales, que es Casa Valentina, y volver a sentir la energía que fluye en el under es muy gratificante, polémico y explosivo. Hacía mucho que no nos encontrábamos en este circuito.

Un éxito comercial

Desde hace más de tres años, Muscari tiene diversas puestas en escena que han sido un éxito de taquilla y que han deslumbrado durante la temporada veraniega. Este caso es el de Extinguidas, Casa Valentina y Falladas, tres puestas del director que aún están en cartel y a las cuales el público les ha tomado un cariño inusitado: “Tengo tres obras en escena, dos de ellas en Buenos Aires: Falladas está en el Multiteatro y Extinguidas, en el Salón La Argentina. Mientras que Casa Valentina se encuentra en una gira nacional. La verdad es que me siento muy beneficiado en un año tan difícil, tan duro, porque el trabajo no sobra. Por esa razón, que el público le diga que sí a lo que hago y que los productores apuesten a mi producto es muy importante”.

—¿Te sorprende que estas obras sigan tan vigentes?

JMM:—Desde hace años Extinguidas está en escena, es por eso que estoy muy contento y trato de responder a esta alegría con compromiso, con responsabilidad, con profesionalidad. El trabajo de las actrices de esta obra está buenísimo y se trata de volver a poner en circulación a las mujeres que fueron íconos durante los años 80. El público se divierte, agradece mucho poder verlas a todas juntas en cada función. Es un espectáculo muy divertido, pero también emotivo, profundo y que toca todas las fibras. Para mí, es un lujo poder hacer estas producciones.

“En la televisión hay de todo y para todos”

Además de dirigir la llamativa puesta teatral y de tener tres obras en escena, actualmente José María participa de Bailando por un sueño junto a Noelia Marzol. “Estamos ensayando a full. Para mí está buenísima esta posibilidad, porque es el programa número uno, es muy visto por el público y para nosotros, Noelia y yo, es un lujo, tomándolo como lo que es: un trabajo muy importante”, reconoció Muscari.

—En el contexto del Bailando, ¿cuál es tu mirada sobre la TV actual?

—Creo que hay de todo. No solo considero la TV de aire, también está el cable y hay un montón de opciones. Si uno quiere entretenerse sin ningún tipo de contenidos, lo encuentra, y si buscás algo más, también existen otras ofertas. El tema está en saber hacer uso del control remoto y entender que en la televisión hay de todo y para todos. En ese sentido no juzgo a nadie y me gusta que todo el mundo tenga un lugar en la pantalla chica. Después, como espectador, decido qué miro y qué no.

—Durante tu tránsito por los medios, ¿viviste algún momento incómodo?

—La verdad es que no. Me parece que la televisión tiene sus vaivenes cuando uno tiene un perfil muy alto, como es mi caso. Particularmente siento que soy un director, autor y actor que no tiene pruritos con lo mediático y que no juzga. Puedo ir desde a Almorzando con Mirtha Legrand hasta hacer un mano a mano con Jorge Rial, y todo esto tiene altibajos. Con el transcurso del tiempo fui entendiendo cómo son las reglas del juego. Estoy más que agradecido con los medios de comunicación que me ayudan a difundir el trabajo que hago, que son mis producciones.