Empezó la guerra por el streaming

A la llegada de HBO GO se suma el nuevo plan de Fox para tener su propia plataforma, que comenzó a retirar algunas ficciones de Netflix

El reinado de Netflix parece empezar a tambalear. Como todo imperio que se levanta, en algún momento termina cayendo y, aunque todavía falta bastante para que destronen a la plataforma líder del streaming (transmisión por internet), empezaron a surgir rivales de peso en busca de captar más clientes.

El mes pasado llegó HBO GO, el servicio que permite mirar los contenidos de la señal sin necesidad de pagar el cable, y Fox empezó a dar muestras de que hará algo parecido. De momento, solo se puede acceder al servicio Fox Play si se tiene cable, pero las recientes acciones de la empresa indicarían que no falta mucho para que se venda por separado.

¿Qué está haciendo Fox? Seguramente muchos usuarios de Netflix notaron que algunas de las series que miraban están desapareciendo de la plataforma. Una de las primeras en irse fue Prison break, que este año estrenó la quinta temporada y cuyas cuatro anteriores podían verse en la plataforma líder del streaming.

Estos mismos pasos siguieron otras ficciones como Buffy, Lie to me, Dexter, 24 o Homeland que, aunque no es propiedad de Fox, la productora tiene los derechos para su distribución. La que por ahora se salva es The walking dead: si bien pertenece a AMC, los derechos en Latinoamérica son de Fox y no dejará de verse por Netflix.