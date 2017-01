En una noche repleta de magia, se entregaron los Globos de Oro

La temporada de premiaciones comenzó con la prestigiosa ceremonia en la que la Asociación de Prensa Extranjera elige lo mejor de la televisión y el cine del año que pasó. Una antesala de lujo para los Óscar, que muestra a La La Land como favorita

El Hotel Beverly Hilton fue testigo de un desfile en el que las estrellas más emblemáticas del firmamento artístico se juntaron en un mismo lugar para inaugurar la temporada de premiaciones con los Globos de Oro, los galardones más importantes después de los Óscar. En la ceremonia se entregaron 25 premios para coronar a los mejores en cine y televisón del año 2016 (14 para la gran pantalla y 11 para la TV).

Con una puntualidad destacable, a las 22 (hora argentina) se dio inicio a la 74ª entrega con un espectacular y muy divertido video musical, que auguraba una gran noche para La La Land (La ciudad de las estrellas), encabezado por Jimmy Fallon, que ofició de presentador en la gala, y varias de las estrellas nominadas, quienes volvieron a interpretar los roles por los que fueron reconocidas.

Luego de un hilarante monólogo de Fallon en el que Donald Trump fue duramente criticado, los artistas empezaron a presentar a los distinguidos por la prensa extranjera en Hollywood.

Los mejores en cine

El primer premio correspondiente al séptimo arte fue en la terna actor de reparto. Lo entregaron Emma Stone (La La Land) y Ryan Reynolds (Deadpool), y se lo llevó el actor británico de Animales nocturnos, Aaron Taylor Johnson.

Por mejor música y canción original, el compositor Justin Hurwitz metió “doblete”, ya que ganó por la banda sonora de La La Land y, en particular, por la canción City of stars, perteneciente a ese filme.

Viola Davis se llevó el galardón por mejor actriz de reparto por su excelente trabajo en Fences, la película dirigida y protagonizada por Denzel Washington.

El mejor actor en comedia/musical fue Ryan Gosling (La La Land), quien se perfila como uno de los favoritos para los Óscar. Mismo pronóstico se augura para el filme que estelariza, el cual le dio a Damien Chazelle el premio a mejor guión original y a director.

En la categoría película animada, la injusticia se hizo presente ya que Zootopia le ganó a Kubo y la búsqueda samurai, que espera su revancha en las próximas premiaciones.

La mejor cinta extranjera fue para la francesa Elle, dirigida por el holandés Paul Verhoeven, que había quedado afuera de la carrera por los Óscar.

El mejor actor en drama fue el hermano de Ben, Casey Affleck, por Manchester in the sea.

Cerca del final de la noche, Emma Stone se consagró como la actriz de comedia/musical del año por su trabajo en La La Land. Además, este filme se llevó el premio a la mejor ficción en el rubro, y así se convirtó en la gran favorita para los Óscar.

Finalmente, el premio al drama del año se lo llevó Moonlight, y la mejor actriz en este rubro fue Isabelle Huppert por Elle.

Los ganadores en TV

El gran Billy Bob Thornton fue el primer ganador por el rubro protagonista en drama gracias a su papel en Goliath, serie de Amazon. Es la segunda estatuilla que se lleva el actor, luego de la que obtuvo en 2015 por su papel en Fargo.

En actriz de comedia triunfó por primera vez Ellis Ross, actriz de Black-ish, orgullosa portavoz de la comunidad afroamericana, que también estuvo muy bien representada por Donald Glover, quien se llevó dos premios: actor cómico del año y mejor serie de comedia, por su creación para FX, Atlanta, la cual escribe, dirige y protagoniza.

La mejor actriz protagónica de miniserie no sorprendió, ya que fue la favorita de todos, Sarah Paulson, por American crime story: the people vs. O.J. Simpson, intérprete que había perdido los dos años anteriores. Además, esa producción se llevó el premio a mejor miniserie del año.

El mejor actor de reparto en ese rubro fue Hugh Laurie por su trabajo en The night manager, y Olivia Colman, su compañera en esa ficción, se llevó el mismo galardón en la categoría femenina. Los éxitos siguieron para esta historia, ya que el mejor protagónico en miniserie quedó para otro de sus integrantes, Tom Hiddleston.

La reina del drama fue Claire Fow, quien interpreta a la Reina Isabel II en The crown, la serie de Netflix, la cual ganó también como la mejor del año en ese rubro.

Lo que una grande se merece

Meryl Streep fue protagonista de un emotivo homenaje por su trayectoria. Dio un discurso inspirador en el que habló sobre la responsabilidad de la prensa y le pegó al presidente electo de Estados Unidos al reflexionar que “cuando los poderosos utilizan su posición para abusar de otros, todos perdemos”. Además, no se olvidó de su amiga Carrie Fisher, de quien recordó un consejo que le dio: “Tomá tu corazón roto y volvelo arte".

Un musical se perfila como el favorito para los premios de la Academia

Luego de esta 74ª ceremonia, grandes cosas le auguran a la creación de Damien Chazelle, La La Land (La ciudad de las estrellas). La película fue vista por primera vez en el festival de Venecia de 2016, donde fue consagrada por el jurado y el público con mucho entusiasmo.

Su performance en los Critics’ Choice Awards la apuntaló, pero aún había que esperar lo que decidiera la prensa extranjera en Hollywood, que finalmente la reconoció ganadora en todas las categorías en las que estaba nominada, entre ellas mejor comedia/musical del año

Los otros galardones fueron para Ryan Gosling como mejor actor en comedia y/o musical, que de esta manera allanó su camino a los Óscar; Chazelle se llevó el premio a mejor guionista y director, y Emma Stone el de mejor actriz en comedia/ musical. El filme se impuso por mejor canción y banda sonora.