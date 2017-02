“Es lindo actuar y que te tiren buena onda en la calle”

Pablo Novak, actor, cantante y especialista en coaching, se encuentra inmerso en múltiples producciones. Por otra parte, compartirá escenario junto a Chico Novarro, su padre, en el lanzamiento de la temporada 2017 del Teatro Coliseo Podestá

Nacido en una familia en la que el arte era parte del día a día, Pablo Novak se crió con la música como moneda corriente. Desde chico estudiaba teatro y realizaba puestas en escena junto con sus hermanos y amigos de la infancia. Además acompañaba a su padre, Chico Novarro, a las filmaciones de películas donde compartía jornadas con el dúo Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

A los 19 años, interpretó a Horacio Ungaro en el filme La noche de los lápices (1986) y con su primer sueldo decidió financiar el demo de la banda de rock que tenía por aquél entonces.

El intérprete, dramaturgo, coach ontólogico y comunicador fundó su propia escuela de teatro y es por ello que también se dedica a la docencia. Pablo Novak es un artista multifacético que, a través de la búsqueda constante, construyó un certero camino.

Durante una entrevista íntima con este medio, el artista se expresó sobre su incursión en la actuación, los primeros pasos en la radiofonía y los detalles del show que hará junto con su padre por el lanzamiento de la temporada artística del Teatro Coliseo Podestá. La cita será el próximo viernes, en la calle 10 número 733 entre 46 y 47.

—A lo largo de tu extensa carrera hiciste televisión, cine, radio y ahora sos docente, ¿cuál de estos roles es el que más te gusta?

—Son muchos más que esos. Ahora soy coach ontológico así que trabajo en empresas y grupos de reflexión. También estoy en radio con Beto Casella y con mi viejo andamos de gira, haciendo shows por todo el país.

También escribo y hace poco saqué un libro, cuyo texto será un guión para cine. No paro de hacer cosas relacionadas con el arte, el espectáculo y la comunicación. Además soy papá de dos niños.

No podría estancarme o encajonarme en una sola profesión. Técnicamente lo que más hago es actuar, pero tengo mucha facilidad para cantar, componer, hacer música y tocar instrumentos. Me considero como un cúmulo de habilidades que se acompañan todo el tiempo, no se trata de una sola.

—¿Tenés rituales o cábalas antes de subir a los escenarios?

—No tengo cábalas. Lo que sí poseo son ciertos TOC, pero no en el escenario, sino en la vida misma.

En el teatro, siempre antes de salir a escena, hago alguna cosa en relación a mi personaje. Por ejemplo, durante dos años interpreté a John Lennon en una obra: tenía que salir cantando y tocando la guitarra como si fuera el intérprete inglés, así que unos instantes antes comenzaba a meterme en el rol y había cuestiones físicas que no podía dejar de hacer.

Además, tengo un grito personal de motivación que funciona como una especie de anclaje antes de cantar y enfrentar un auditorio.

—¿Qué relación construiste con el público? ¿Cómo te llevás con la notoriedad?

—Es muy linda. Sobre todo en los últimos años, ya que he ganado un gran espacio desde la comunicación. El público sabe lo que hago: me escucha en el programa de radio, conoce mi columna sobre el amor y las relaciones. Entonces me cuenta anécdotas como si fuéramos amigos. Encuentro una empatía con el oyente que generé a partir del coaching.

Antes me conocían por la actuación o por la música y ahora aparece esta nueva faceta que tiene que ver con la capacidad de identificarse con el otro y que despierta una relación mas íntima con el público.

Me crié con un papá famoso. Me parecía algo natural el hecho de salir a la calle y que le tiraran buena onda. Es parte del cotidiano y es lo más lindo de ser actor. Así que me inquieto cuando no sucede.

—¿Cuáles serían tus proyectos pendientes?

—Estoy haciendo lo que me gusta a través de la radio, el coaching, la música, la actuación y el teatro. Quizás lo pendiente es que todo esto tenga un crecimiento más exponencial y extraordinario. Es decir, hacer más de lo que me gusta. Quizás tendría como materia pendiente que se filme la película sobre mi libro, pero igualmente estamos en las tratativas para que eso ocurra.

También me gustaría crecer artísticamente y en cuanto a la comunicación. Mejorar lo que ya está, hacerlo más intenso.

—¿Podés darnos un adelanto de lo que será el show en el Coliseo Podestá?

—Hacemos un espectáculo con mi papá que, a partir de abril, lo llevaremos a cabo en Clásica y moderna, el mítico bar de Buenos Aires, todos los viernes. Para el lanzamiento de la temporada de teatro estaremos haciendo este show con las canciones de siempre.