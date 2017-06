Especiales Hoy: Los Beatles siguen vigentes con The Brothers, el mejor tributo





Reviví a una de las bandas más exitosas y reconocidas del mundo a través del grupo caracterizado por The Brothers Beatle Band.



El conjunto avalado por la Embajada Argentina, que se consagró en Liverpool durante la International Beatle Week en 2009.



Además, fueron invitados por los directivos ingleses para ser embajadores argentinos en Inglaterra en el 2010. The Brothers posee una característica única en el ámbito local e internacional, cuenta con los mejores imitadores a The Beatles, no sólo en lo vocal y musical, sino también en lo escénico y físico.



Enterate de esto y mucho más en Especiales Hoy.