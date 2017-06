Esteban Lamothe: “Van a dar vueltas más nombres”

El actor habló acerca de su separación de Julieta Zylberberg y sobre los rumores de romance con Celeste Cid. Griselda Siciliani, quien fue vinculada con el artista, se refirió al tema

Después de 10 años de relación y un hijo en común (Luis Ernesto, de cuatro años), la pareja conformada por Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe llegó a su fin. El protagonista de Las estrellas, la nueva tira de Canal 13, volvió a referirse a su ruptura. “Me separo porque tengo 10 años de pareja, no por Griselda, con quien no estuve, ni estoy, ni voy a estar”, dijo el intérprete de 34 años, y luego confesó: “Es un distanciamiento para ver qué nos pasa, sin terceros en discordia ni de mi lado ni del suyo. No sé qué va a pasar porque nunca estuve lejos de ella. Dejo abierta la posibilidad de que nos extrañemos”.

Además, el joven se refirió a los rumores que ya lo vinculan con su actual pareja en la ficción, la bellísima Celeste Cid. “Y sí, pobre Celeste. Van a dar vueltas más nombres. Que den vueltas los que tengan que hacerlo, pero no me va a chocar ninguno”, contestó sobre las nuevas versiones.

Otra que habló fue Griselda Siciliani, a quien sindican como la verdadera razón por la cual la pareja de actores se habría separado, en contrapartida con el hecho de que el propio Lamothe había sido señalado cuando Siciliani rompió con Adrián Suar. “Es imposible, somos amigos, nos queremos y esto genera una incomodidad por más que sea mentira. Te juro que no, por mi hija. No pasa nada con Esteban. Es para enojarse con el rumor, pero entiendo la fantasía que puede generarse con una pareja de ficción”, expresó Griselda.