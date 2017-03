Circus do Soleil en el Luna Park

“Esto no es una obra circense, sino un show en el que se celebra a Soda Stereo”







































Así definió el baterista Charly Alberti el espectáculo que hasta mayo rememorará la obra de la legendaria banda de Gustavo Cerati en el Luna Park. En esta nota, todos los entretelones y detalles exclusivos del estreno

Fueron muchos años detrás de un proyecto que comenzó como una aventura y que finalmente logró unir a dos legendarias formaciones en un único espectáculo. Así nació Sép7imo día, no descansaré. El Cirque du Soleil y la mítica banda argentina, Soda Stereo, tuvieron el jueves la primera de cientas de funciones que brindarán tanto en la Argentina como en varios países del continente.

En una noche cargada de emociones, varias figuras del espectáculo desfilaron por la alfombra roja previa al show: la familia de Gustavo Cerati, el mítico líder de la formación, Charly Alberti y Zeta Bosio, baterista y bajista de Soda, respectivamente, además de otras estrellas de la música.

“No vinimos a ver a Soda Stereo sino a disfrutar un espectáculo de otro nivel, un show para toda la familia”, dijo a Hoy, Richard Coleman, amigo y guitarrista histórico de Cerati. “Esto es como la unión entre Messi y Neymar, como Lennon y McCartney, como Pinky y Cerebro (risas). No me hago muchas expectativas, me gusta Soda, me gusta el Cirque du Soleil…”, comentó el periodista Bobby Flores.

La música de Soda inspiró a varias generaciones de músicos y Miranda! es un ejemplo de eso. “Para nosotros es la vida, es la música que nos acompañó siempre. Me recuerda a mi adolescencia, cuando me ponía el pelo rojo y me peinaba con picos, me prendía la camisa hasta el cuello y salía a la calle con mis borcegos. Caminar por Haedo en esa época, salir con ese personaje, era difícil, pero lo hacía porque me sentía identificado con la música y me parece que un reconocimiento de este tipo para la banda es necesario”, reconoció el cantante Ale Sergi.

Por su parte, Walas, líder de Massacre señaló: “Es increíble que un grupo tan importante a nivel mundial como el Cirque du Soleil haya elegido a los latinoamericanos, a los argentinos y al máximo maestro, Gustavo, y a Soda Stereo, para hacer un espectáculo”.

Protagonistas de su propia celebración

Codirigido por Michel Laprise, escritor y director, y Chantal Tremblay, directora de creación, Sép7imo día, no descansaré es el resultado de dos años de trabajo conjunto entre los miembros de la banda, sus representantes, reconocidos músicos y el equipo creativo de Cirque du Soleil.

Como ya ocurrió con Love y One (homenaje a The Beatles y a Michael Jackson, respectivamente), el espectáculo rinde tributo a la ola de euforia que Soda Stereo desencadenó en América Latina, y celebra la profunda conexión de la banda con sus fans.

“Estamos emocionados, después de tanto tiempo de trabajo. Fueron muchas sensaciones desde el primer día que comenzamos esto con Zeta. Fue un proceso largo y creemos que hemos hecho algo hermoso, tanto nosotros como la gente del circo”, dijo Charly Alberti durante la gala de estreno.

“Gustavo está en todos los temas. Es un homenaje a Soda y a él, que es a quien extrañamos todos. Seguramente estaría muy orgulloso de esto, porque fue lo que siempre nos planteamos como banda: apostar a cosas nuevas y esto es el summum de todo eso”, aseguró Zeta Bosio sobre la figura de Cerati en el recuerdo y el cariño de los fans.

“Michel Laprise es un ser muy emotivo y captó eso. Recreó el viaje interno que le ocurrió a él cuando se metió en el mundo de Soda, que creo que es lo que le pasa a cada persona que nos escucha”, agregó el músico.

Por último, Alberti aclaró: “Esto no es una obra circense, sino que es un show donde el circo celebra a Soda Stereo”.

Se abre el telón

A las 21.30, desde una jaula posicionada en el campo del estadio Luna Park, un joven se coloca unos audífonos. En ese momento, cuando empiezan los primeros acordes de En el séptimo día, es eyectado de la jaula y la música lo lleva a volar por los aires. De esta manera, con la voz de Gustavo Cerati gritando: “No descansaré”, desde los parlantes del estadio, el show da inicio. “A veces en la vida se producen encuentros mágicos (…) Eso pasa entre una banda y su público”, se vuelve a escuchar al líder de Soda, mientras el público se prepara para el puntapié de una noche electrizante que tendrá sus vaivenes.

Esta es la primera vez que el Cirque du Soleil adapta una obra latina y tal vez allí radique su falla en lograr la plena conjunción entre música y piruetas.

Si bien la presentación tiene momentos épicos y el trabajo de los malabaristas y actores del circo es irreprochable, sí podemos señalar que han tomado de manera muy literal la obra de Soda Stereo y esta es la falla más grande del espectáculo que se pierde en “solos” de sus artistas. Las interpretaciones de Sobredosis de TV y Hombre al agua son ejemplo de eso.

Pero no hay que engañarse, el show emociona. Varios fanáticos enjugan sus lágrimas luego de la versión a capela de Té para tres. Sin golpes bajos, el espectáculo busca sorprender y recordar por qué Soda fue, es y será una de las bandas más amadas en estas latitudes.

El glamour en la alfombra roja

Las estrellas del espectáculo deslumbraron con su belleza en esta noche especial. Lali Espósito, Nicole Neumann y Valeria Mazza fueron algunas de las celebrities que se hicieron presentes. Araceli González, Zaira Nara y Mariano Martínez también fueron de la partida. Además, asistieron diferentes músicos como los integrantes de Catupecu Machu, Miranda! y Massacre.