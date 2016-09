Estrella infantil convive con una extraña enfermedad

Uno de los protagonistas de Stranger things, la serie sensación del año, posee una condición que solo afecta a una persona en un millón, pero no pierde su sonrisa

Los chicos que actuaron en Stranger things, la serie suceso de Netflix que homenajea a las grandes películas de principios de los años ochenta, se convirtieron en los artistas favoritos de gran parte del público que siguió el programa. La amistad entre ellos, que trascendió la pantalla, junto con el talento y la frescura que muestran en cada entrevista los transformaron en las pequeñas grandes personalidades de esta segunda parte del año.

Uno de los más queridos es Gaten Matarazzo. El genial Dustin conmovió a todos al contar que convive con una extraña enfermedad que lo afecta desde niño, llamada displasia cleidocraneal, que afecta el desarrollo de los huesos y los dientes, algo que pudo verse en el programa, ya que a su personaje le falta la parte superior de la dentadura.

En una reciente entrevista comentó que “hay una chance en un millón de contraerla, y por lo general es hereditaria. Pero ese no fue mi caso, solo me sucedió. Por suerte, tengo un caso bastante leve, entonces no me afecta demasiado. Pero puede ser muy severo”.

Luego del éxito que cosechó la serie, pudo someterse a una operación y lucir una sonrisa que contagia, como su entereza para afrontar ese mal que lo aqueja. “La respuesta siempre es increíble. Mucha gente me manda mensajes diciéndome que verme en el show los hace sentir mejor, porque ven que otro muestra su enfermedad desde un lado positivo. Es muy importante poder levantar conciencia sobre la enfermedad de esta forma”, expresó el actor que acaba de cumplir 14 años, y que se convirtió en una inspiración.