¿Expulsan a Fergie de Black Eyed Peas?

Los rumores comenzaron a circular luego de que los miembros de la reconocida banda norteamericana publicaran unas gráficas en donde no aparece la cantante

A mediados de los 90 nacía uno de los grupos de hip hop, R&B y electrónica más prolíficos. Los Black Eyed Peas ganaron popularidad internacional y, con sus canciones pegadizas, conquistaron audiencias en todo el mundo cuando incorporaron a sus filas a la carismática Fergie. Incluso, la cantante se dio el gusto de lanzar su carrera solista en los parates que la banda hacía por diversos compromisos. Sin embargo, las últimas noticias indican que la voluptuosa diva habría sido expulsada de la banda por el resto de sus compañeros.

Resulta que Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo Nawasha ya no querrían a Fergie entre sus filas luego de que la cantante anunciara el lanzamiento de su propia discográfica. A horas de que la artista realizara el anuncio, Taboo dejó de seguirla en las redes sociales y publicó un imagen de la portada del disco Behind the Front de 1998, época en la que Fergie aún no formaba parte de la banda.

Aparentemente, la cantante también buscaría relanzar su carrera solista con un disco que se titulará Double Duchess, el segundo luego del aceptable debut que hizo en 2006 con The Duchess.

¿Significará el final para Fergie en la banda o podrán limar las asperezas que los separan?