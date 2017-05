Facundo Arana revivió un viejo conflicto con Griselda Siciliani

El actor hizo referencia a un antiguo incidente que tuvo con su colega cuando ambos protagonizaban la serie Farsantes, en la que surgieron varias polémicas

Pasaron cuatro años desde que Farsantes fue emitida por última vez. La serie sobre un grupo de abogados y sus conflictos fue protagonizada por Facundo Arana y Griselda Siciliani, y si bien fue un gran éxito, estuvo envuelta en varias polémicas. Una de ellas sucedió durante la filmación de una “jugada” escena, en la que la muñeca de Siciliani terminó quebrada y se culpó a Arana por el hecho. Desde aquel día, ya nada fue igual entre ambos y se dijeron muchas cosas: que ella pidió no volver a trabajar nunca más con él y que prefirió culparlo para ocultar su torpeza. Ahora, Arana volvió a referirse al tema y profundizó la brecha con su excompañera. “Mi personaje tenía que ir y rescatarla: había que planear una pelea con tres tipos. La practicamos 25 veces porque teníamos que hacer movimientos de pelea con todos los implicados. Yo la sacaba a Griselda y me agarraba a los tortazos con todos, pero resultó que ella quedó en el piso con la muñeca quebrada”, detalló el actor.

Pese a que se dijo que quedaron enemistados, el galán aseguró que “no estoy peleado, no ocupa ni un segundo de mi pensamiento. No me molesta. Lo haría si hablara de Natalia (Oreiro), Eleonora Wexler, Flor Raggi, gente con que la paso bien. ¿(Griselda) dice que no me quiere? ¡Qué me importa!”, declaró Facundo.

Versiones cruzadas

Arana también habló sobre un presunto entredicho con Araceli González, con quien protagoniza Los puentes de Madison. “Tuvimos un arranque difícil, pero hoy nos llevamos genial”, aseguró. Y se refirió a otra polémica de Siciliani, quien había declarado que Fabián Mazzei -pareja de Araceli- no actuaba en Pol-ka porque a Adrián Suar “no le debe servir para ningún proyecto”. Facundo no solo la desmintió sino que aportó una visión distinta: según él, es Mazzei quien “no tiene ganas” de trabajar en Pol-Ka.