Facundo Moyano, del coqueteo con Susana a quedarse soltero

El hijo del camionero tuvo un encuentro muy íntimo con la conductora, con cena incluida en un hotel, y tuvo que pagar las consecuencias: su novia perdió la paciencia y se terminó el romance

El dirigente político venía siendo seguido muy de cerca por la prensa rosa, que se había interesado por su estrecho vínculo con Susana Giménez. Si bien nunca se confirmó que estuvieran manteniendo una relación, en el último tiempo fueron vistos muy juntos.

Quien no estaba nada contenta era la novia de Facundo Moyano, la modelo Eva Bargiela, que tenía que sufrir el acecho de los medios y la necesidad constante de demostrar que estaban juntos, sin una crisis que los afectara. Incluso, durante la temporada veraniega se conocieron algunas fotos de las vacaciones que compartieron, donde todo parecía indicar que las cosas estaban en orden.

“Para mí no hay nada que agregar sobre el tema, ya es pasado, y está aclarado a todo el mundo cuál es nuestra relación”, sentenció Moyano sobre las fotos que se difundieron de una velada íntima junto a la Su en el Four Seasons. Sin embargo, las cosas no serían tan claras para su pareja, quien decidió que su vida no podía continuar al lado de alguien que la estaba dejando en ridículo.

Quien confirmó la noticia fue el periodista Ángel de Brito, que compartió una imagen de la expareja en el mar con el epígrafe: “Separados”. Por su parte, ni Bargiela ni Moyano salieron a dar ningún tipo de explicación sobre su situación.

Cabe aclarar, que en más de una oportunidad el diputado del Frente Renovador especificó que él solo hablaba de política.