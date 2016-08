Famosa actriz salió con Santo Biasatti

Leonor Benedetto, la prestigiosa actriz de teatro, cine y televisión, reveló un desconocido romance con el periodista Santo Biasatti. “Algo hubo con Santo, muy cortito. En general he tenido, por más que hayan sido cortas, relaciones verdaderas. Lo que me causa atracción, en general, es la inteligencia, aunque dure una semana. Santo es un tipo realmente inteligente”, sorprendió la intérprete, que tuvo un paso por Los ricos no piden permiso.

El conductor tiene una relación desde hace años con una colega de Benedetto, Carolina Fal, con quien tuvo dos hijas. Parece que Santo es una debilidad para el gremio de las actrices.