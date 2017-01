Fede Bal, en el peor momento de su vida

Denunciado por la reciente pelea que tuvo en Córdoba, podría ir a prisión. Además, Laurita le cerró la puerta al romance

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal no comenzó de la mejor manera este 2017. Luego de la escandalosa pelea que tuvo lugar en una casa de comidas rápidas de Córdoba, en la que un joven terminó con fractura de tabique, el damnificado, llamado Daniel Ruiz, hizo una denuncia penal contra Fede Bal por haber incitado a sus guardaespaldas a que le pegaran. Además, el abogado de la víctima confirmó que pedirán prisión para el excampeón de Bailando por un sueño.

Pero esas no son todas las malas noticias para el artista, ya que Gabriel Iezzi, quien representa legalmente a Barbie Vélez, quien lo denunció por violencia de género, confirmó que sumará esta denuncia al expediente para demostrar la personalidad violenta del actor, quien, según Ruiz, “estaba alterado y nervioso” al momento de la trifulca.

Le bajaron el pulgar

Por si fuera poco, su pareja en el Bailando cerró la puerta a un romance entre ambos al declarar: “Lo nuestro con Fede creció en el tiempo. Lo quiero mucho y sé que él también. Hasta lo hizo público. Pero hoy no imagino una relación de pareja con él. No sé cómo seríamos. ¡Tal vez duraríamos un mes! Una cosa es llevarse bien trabajando y otra es el amor. Últimamente estuvimos muy abrumados... Yo no planifico: dejo fluir”.

Lo cierto es que la talentosa bailarina se mostró halagada por los sentimientos del joven, pero manifestó que no siente lo mismo. “Solo formalizo si estoy enamorada: no pierdo el tiempo. Y a una relación hay que dedicarle tiempo. Yo prefiero poner la líbido en otras cosas. Además, soy obsesiva con mi laburo”, expresó la artista. Así, Fede está sin amor y cerca de prisión.