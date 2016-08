Fede Bal le bajó el pulgar a Cande Ruggeri

La joven participante de Bailando por un sueño confirmó que el actor fue el causante de que le negaran participar de Enredados, la obra de teatro en la que también actúan Osvaldo Laport y Flor de la V

La mala relación entre Fede Bal y Candela Ruggeri es indisimulable. Sin dudas, el hecho de que la joven participante del Bailando 2016 sea amiga de Barbie Vélez, ex del actor, no ayudó a que entre ambos exista un buen trato.

Si bien ya tuvieron algunos cruces en el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, ahora trascendió que el hijo de Carmen Barbieri bajó a la amiga de Barbie de Enredados, la obra que él protagoniza junto a Osvaldo Laport y Flor de la V, entre otros.

Cande confirmó que la habían convocado para reemplazar a Laurita Fernández (quien tuvo que dejar la gira por su participación en Combate) y ya había comenzado los ensayos cuando le dijeron que no iba a ser parte. “Iba a reemplazar a Laura porque iba a bajarse por Combate. Ya había empezado a ensayar con el director y ella, y de un día para el otro me dijeron que preferían a una actriz con más experiencia”, detalló la hija de Oscar Ruggeri.

“Un día estás, al otro te vas”

“Yo entiendo que estoy en el medio y las cosas son así: un día estás, al otro te vas. Cada uno sabrá lo que hace. Prefiero quedarme con lo positivo”, agregó.

Para cerrar, Candela hizo un balance y admitió que se ahorró una incomodidad al no tener que hacer de pareja en la ficción del ex de su mejor amiga: “No estoy en esa obra, pero sumé un nuevo Bailando. Ya está, lo que perdí por un lado lo gané por otro. Estoy haciendo la segunda temporada consecutiva en ShowMatch, que es lo que más me interesa. La verdad es que iba a ser incómodo estar en esa obra con ellos. Así que todo pasa por algo, yo me quedo con eso”, se despachó.