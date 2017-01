Federico Bal confesó su amor por Laurita Fernández: “Me pasan cosas con ella”

Finalmente el actor admitió sus sentimientos hacia su pareja de baile, aunque la dupla continúa negando una posible relación

Que sí, que no. El supuesto romance entre Fede Bal y Laurita Fernández ya lleva varios meses de rumores que parecen no confirmarse nunca. Si bien profesan afecto el uno por el otro, sacarles una confesión que confirme el affaire parece una tarea para los servicios de inteligencia.

Sin embargo, la relación está a la vista de todos y con las últimas declaraciones de Bal, podemos decir que estamos a la vista de uno de los romances del año. “Hay cosas que me pasan con Laura, y es evidente. No tengo por qué ocultarlo. Me siento muy bien con ella”, admitió finalmente Fede en una nota con Intrusos desde Villa Carlos Paz.

“¿Qué te pasa con ella?¿Te mueve la estantería?”, le preguntó Jorge Rial con sorna, y el hijo de Carmen Barbieri no se achicó: “Sí, siento cosas lindas por ella. Y lo hice público, ella lo sabe. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que una mujer se la jugó por mí en situaciones extremas... Por ella siento un amor grande porque me ha demostrado ser una mujer que me mostró hermandad, compañerismo, me dio consejos”, expresó Bal, en relación al duro año que pasó tras la ruptura con Barbie Vélez.

En esa línea, agregó: “Este año ella fue la única persona que me hizo reír. No es enamoramiento, pero llegaba a los ensayos e intentaba hacerme reír. Yo soy un chabón muy sensible, a mí me mueven las cosas genuinas, y Laura fue lo más genuino que tuve este último tiempo (…) Es una mina que adoro y no me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien lejos de ella (…) Hoy sigo eligiendo verla”, confesó.

Mientras el actor estaba manifestando lo que sentía por su compañera, la bailarina veía en vivo el programa y le enviaba varios mensajes a la panelista, Marina Calabró. “Laurita está desesperada porque no puede verte. Te voy a hacer un recorte interesante de lo que está diciendo, porque ella le pone humor. Dice que debe ser el agua oxigenada, que te espantás las candidatas, pero todo eso lo dice para despistar”, comenzó a relatar la panelista.

“Te leo lo importante: ¿Enamorado de quién? ¿Habla de mí? Es lindo, yo también a él lo quiero mucho y él lo sabe. Nada, me alegra mucho que esté bien”, leyó al aire Calabró y Bal no pudo ocultar su felicidad.