Federico Cyrulnik: “Mis perros son los famosos”

Cuatro años pasaron desde que el humorista ganó un concurso de humor televisivo e inició un camino como figura del stand up

Tiempo atrás, en el programa La cocina del show, emitido por El Trece, inauguraron una competencia llamada Comic Show. Federico Cyrulnik, joven marplatense, ganó el certamen y, a la vez, un gran reconocimiento por parte del público.

En una charla íntima con el diario Hoy, el incipiente actor contó que las redes sociales fueron de gran ayuda para dar a conocer su trabajo: “La popularidad la conseguí laburando. Todo se fue dando con el tiempo. Reconozco que la web y los videos en Youtube lograron que mi trabajo tenga una gran visibilidad”. Además, sus producciones audiovisuales son un éxito, sobre todo aquellas que graba junto a sus mascotas. El

Instagram de Federico supera los 175.000 seguidores, que esperan, con ansiedad, los posts diarios para iniciar el día con una sonrisa.

Del guión independiente al humor sin escala

Federico Cyrulnik tiene una destacada carrera como productor de contenidos, guionista, publicista y cineasta. Un día decidió cambiar su rumbo profesional y lo arriesgó todo por la búsqueda de un nuevo camino: “Me fui a vivir a México. Dejé a mi familia y mis amigos para apostar a mi carrera. Abandoné un montón de cosas, sin saber qué iba a suceder. Hoy veo que esa decisión fue acertada”. Además, destacó que siente placer cuando genera risa en el público.

En un principio, el stand up parecía solo una cuestión de moda, con el paso del tiempo quedó demostrado que es una corriente en crecimiento, consolidándose como género teatral. Al respecto, Cyrulnik opinó: “Esto sucede exclusivamente porque los comediantes hacen producciones ingeniosas. No tiene otro sentido”.

—La producción que estás presentando se llama Joven, ¿qué podes adelantarnos?

—Estoy renovando el ciclo que reúne mis mejores monólogos y algunas cosas nuevas que produje. Trata sobre las redes sociales, mis vivencias en México, mi soltería, las juntadas con amigos y la independencia. Hago un sketch de lo que es vivir con perros que no son de raza, promuevo que la gente adopte animales mientras reproduzco videos de Pampa y Tito, que son mis mascotas. El show incluye trabajo multimedia, música, iluminación acorde. Aposté todo a hacer lo que más me gusta, a no tener jefes, mi jefe es el público.

—En relación al público, ¿qué anécdota podes contarnos?

—Durante un show reciente, una chica se paró y dijo: ¿Por qué estás vos ahí? ¿Dónde está el perro?. Le respondí que eran mis mascotas, que no hablaban y las iba a ver a través de un video, pero que no los podía llevar al escenario. No lo creía, cómo esperan que vengan los perros, si en la puerta hay un cartel que tiene mi nombre.

Forever young

Federico Cyrulnik presentará su unipersonal hoy, jueves 15 de septiembre, a las 21 en la sala El Teatro Bar, calle 43 Nº 632 entre 7 y 8.