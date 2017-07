Fin del amor para Andrea Rincón y el Mono de Kapanga

Pareciera ayer cuando se dieron el gran beso en la entrega de los premios Martín Fierro, cuando Andrea ganó la terna Revelación. La pareja entre la actriz y el cantante fue comentario de todos durante la gala, ya que fue la primera vez que se los vio juntos públicamente.

Sin embargo, parece que todo se terminó rápidamente, luego de que la morocha confirmara el cese de la relación. “Ahora estoy sola y no quiero hablar del amor. Siempre termino con el corazón roto”, sorprendió Rincón tras confesar la noticia.

Y aclaró: "Me encanta estar enamorada, pero no tengo suerte. Me entrego tanto que me hacen mie..., siempre". En las últimas horas se había viralizado la última foto que publicó Andrea en la que se la ve exageradamente flaca. La gran duda es si tendrá algo que ver con todo esto.