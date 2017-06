Flor y Lizy, enfrentadas

La pelea entre Lizy Tagliani y Flor de la V vuelve a renacer. Ya habían tenido un fuerte cruce durante la temporada treatral, que incluyó a los hijos de De la V, y ahora Flor se enojó con la humorista por criticarla tras el juicio que le inició a Mabel, la madre del fallecido diseñador Jorge Ibáñez.

Tras los dichos de Lizy, la actriz decidió bloquearla de las redes sociales, algo que no pasó desapercibido para Tagliani: “¡Me muero! Me avisan por la cucaracha que me bloqueó @Flordelav. Está bien, se infló los hue... de que hable de ella”, escribió picante la humorista en su perfil en Twitter.

¿Cómo seguirá el conflicto?