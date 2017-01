Florencia Peña y un llamativo tatuaje

Si bien nadie podrá destronar a la reina de la tinta, Candelaria Tinelli, Florencia Peña le hace justa competencia con el nuevo tattoo que impactó a todos en la Costa. Aunque intentó ocultarlo, Peña no pudo mantener su secreto por mucho tiempo y menos en verano.

La protagonista de Quiero vivir a tu lado lució un enorme tatuaje sobre la cola y parte de su pierna derecha. “Me hubiera gustado que no me enganchen todavía, porque no está terminado. Estoy con tan poco tiempo por las grabaciones de Quiero vivir a tu lado que no puedo ni hacerme las uñas. Pero ya falta menos para lucirlo completo, con otra cosa en el otro cachete”, comentó a revista Gente sobre el llamativo diseño.

“Mi cola no hay como ocultarla. Me estoy poniendo grande y en algún momento se empieza a cascotear. Este tattoo me realza un poco la cola”, agregó.