Freddy Villarreal: “De la Rúa y Macri fueron mis mejores imitaciones”

El actor se reunió con otros grandes del género humorístico para hacer un show repleto de monólogos, carcajadas e imitaciones, creando un espectáculo que garantiza la diversión

Nació en la ciudad de La Plata y es hincha fanático del Pincha. Inició su carrera en la radiofonía y se entregó a la actuación para no irse nunca más. En la actualidad, divide su tiempo entre sus trabajos y la crianza de sus dos hijos, Agustín y Jazmín. Federico Diego Pérez de Villarreal, más conocido como Freddy Villarreal, es uno de los mejores imitadores de Argentina y lo demuestra a diario. Este año, encarnó tanto al actual Presidente como al Papa Francisco, y nadie paró de reír. En una entrevista exclusiva con este medio, reveló detalles sobre su relación con su lugar natal, los primeros trabajos que realizó en el medio y además sobre la obra que protagoniza junto con cinco amigos.

—¿Cómo es presentarte en tu ciudad?

— Me gusta porque el público se renueva. Además, como son mis pagos, es doble alegría. Antes de empezar en la televisión, trabajé como técnico electrónico en Radio Universidad Nacional de La Plata, en Radio Provincia y en un canal de tv de Berisso. Así que mis primeros pasos en los medios fueron en mi ciudad natal. Me gusta ir de visita, recorrer, ver cómo está todo. Mis padres viven ahí, así que los fines de semana voy a verlos. En esos momentos aprovecho para ir a ver a Estudiantes, visitar amigos y pasear con mis hijos.

—¿Cuál de todas las imitaciones es tu preferida?

—Cualquiera que no sea imitarme a mí. Y mirá, nosotros no estamos bien de “la azotea” como para que pueda decirte cuál es la mejor o mi preferida. Pero te respondo algo genérico, Fernando de la Rúa fue el que más satisfacciones me dio. Es un personaje que, hasta el día de hoy, disfruto hacer, aunque en la realidad no es un referente para mí ni mucho menos. Esta interpretación tuvo un éxito bárbaro y, ahora, el de Mauricio Macri también causa mucha risa.

—¿Qué proyectos televisivos tenés para lo que resta de 2016?

—En este momento pienso en seguir en ShowMatch, trabajando con las imitaciones para lo que queda del año. Estoy terminando el guión de mi primera película. La idea es que esté lista para diciembre próximo. Es una comedia dramática que cuenta situaciones de la vida cotidiana, ya pensé cómo será el elenco. Además de escribirla, quiero protagonizarla. Todavía tengo que registrar la idea.

—¿Te gustaría hacer un personaje que no tenga relación con el humor?

—Es mi sueño. Siempre estoy esperando que me llamen para interpretar algún rol diferente, que no sea cómico o tenga que ver con alguna de mis imitaciones. Me encantan los documentales donde un actor protagoniza y revive a un personaje famoso, histórico o político. Me pregunto por qué no me llaman para hacer un casting, no tengo problemas para caracterizarme o para ensayar horas eternas hasta personificarme lo mejor posible. Por ejemplo, vi la serie Patrón del mal y me encantaría que me llamen para algo así. Tengo muchos años de trabajo, de recorrido en las tablas y la facilidad para observar a un ser humano para luego imitarlo, pero querría que en vez de hacerlo desde lo humorístico, pudiera mostrar otra faceta mía. Ojalá algún día se le encienda la lamparilla a algún productor y se haga realidad.

¡Qué gracioso!

—¿Cuál es la trama de la obra?

—Ataque de Risa es una comedia. Es una sucesión de situaciones que intentan provocar la carcajada de los espectadores y lo logramos con creces. Gracias a Dios es un espectáculo por demás probado y funciona. Primero hago una sátira de Telenoche e interpreto a Santo Biassatti, después encarno a Jorge Lanata, Marcelo Polino, Mauricio Macri y el Papa Francisco. Es un orgullo trabajar con Emilio Disi, mi amigo desde hace años. Están Pablo Granados, Sergio Gonal y Pachu Peña, que volvimos al viaje de egresados. Nos divertimos y aún más en las giras al interior. Es posible y hemos charlado con la productora para llevar la obra a Carlos Paz en el verano. El año pasado ganamos un premio porque fue la más vista en la temporada. Es un éxito y te das cuenta por cómo el público se ríe y nos recomienda.

Ataque de Risa

Es la comedia más exitosa de los últimos tiempos, cuyo elenco está integrado por Sergio Gonal, Emilio Disi, Freddy Villarreal, Maypi Delgado, Erika Mitdank, Pachu Peña y Pablo Granados. Este viernes 16 a las 21, se presentará en el Teatro Coliseo Podestá, sito en calle 10 Nº 733 entre 46 y 47.