Furriel, sobre las explosivas escenas de sexo de Sbaraglia y De Dominici

Con el estreno de Sangre en la boca, filme que tiene como protagonistas a Leonardo Sbaraglia y Eva de Dominici se abrió una nueva polémica que tenía que ver con las jugadas escenas de sexo que mantenían dichos actores.

Si bien Sbaraglia se rió de los rumores, a la que no le cayeron demasiado bien fueron a Eva quien está en pareja con Joaquín Furriel. Según los trascendidos, al actor no le habría caído nada bien que su amada mantuviera tan intensos momentos en la gran pantalla, motivo por el cual habría faltado al estreno del filme. Ahora, y luego de que las aguas se calmaron, Furriel salió a decir lo suyo.

“Con respecto a la película, entiendo que para muchos es imposible de entender, pero los actores realmente sentimos al cuerpo como una herramienta de trabajo. Obviamente, todo depende del contexto, no es lo mismo un concurso de baile que la narración de una historia. Si me apurás te diría que quizá me pondría mal con el certamen (sonríe), pero cuando se trata de una película, y más de la calidad de Sangre en la boca, no tengo más que orgullo para aportar”, se apuró a aclarar.

Luego profundizó sobre el tema: “Para mí no es ninguna novedad esto de las escenas subidas de tono, yo estuve siete años en pareja con una actriz, la madre de mi hija ni más ni menos (en referencia a Paola Krum). Creo que está buenísimo compartir la profesión. Se genera una linda sensación de acompañamiento, de respeto por el camino de cada uno”.