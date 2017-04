Gabriela Sari reveló el sexo del bebé que tendrá con Rulo

Gabriela Sari y Darian "Rulo" Schijman esperan su primer bebé y ahora confirmaron el sexo de la criatura: van a tener una nena! La actriz y el ex notero de "Caiga Quien Caiga" están saliendo hace más de tres años y pasan por un gran momento.

"Estamos felices. Ya sabemos el sexo porque me hice el estudio no invasivo 'BabyGen'. Gracias a este método uno no sólo se entera si es un varoncito o una mujercita sino que también conoce cómo está la salud del bebé en general. ¡Ya podemos decir que se viene una nena! Él está feliz porque soñaba con tener una hija", expresó la futura mamá.

"Disfruto viendo mi panza crecer y a mi pareja tan conectada con ella. La acaricia y le habla todo el tiempo. Me emociona verlo tan paternal. No me equivoqué al elegirlo. Mi hija va a tener un padrazo", agregó Sari.