Game of thrones: la batalla contra los hackers

A poco menos de un mes del estreno de Game of thrones, el próximo 16 de julio, HBO se puso más estricto en lo que respecta a las medidas de seguridad contra cualquier tipo de filtración. En los tiempos que corren, los hackeos son moneda corriente y de eso pueden dar fe los productores de Piratas del caribe y de Orange is the new black, que fueron las últimas víctimas de los robos cibernéticos.

Vale recordar que la serie furor en todo el mundo ya ha sufrido las consecuencias de los delincuentes que difunden material ilegalmente. Hace dos años, cuando HBO estaba por estrenar la quinta temporada, un grupo de hackers compartió en la web los primeros cuatro episodios de la ficción.

Por eso, para no tentar a la suerte, no habrá una atención especial para los críticos, que por lo general acceden a ver parte de las temporadas antes del estreno. Ahora, los periodistas que reseñarán Game of thrones verán los capítulos prácticamente al mismo tiempo que los fanáticos. Lo que resta saber es si habrá o no un evento especial para la première de la séptima entrega, antes de la llegada de la producción a todas las pantallas del mundo.