Gasalla negocia su vuelta a la TV

Mientras analiza propuestas cinematográficas, Antonio Gasalla contó que está a punto de cerrar contrato con Telefe para estar nuevamente en el programa de Susana Giménez, en este año en que la diva de los teléfonos cumplirá su 30º aniversario en la televisión.

“Hace un día o dos me llamaron para empezar a hablar. Trabajo con Susana hace como 25 años. Yo venía pidiendo hacer otra cosa, porque ella quería siempre la abuela, y el año pasado pidieron la empleada pública. Tuve una conversación con alguien de la producción y es casi seguro que haga la empleada pública. Pero también deben querer a la abuela, a veces. El año pasado también querían hacerla, pero después venía Lali Espósito, los brasileños de no sé qué, y no quedaba tiempo”, dijo el actor en diálogo con el ciclo Agarrate Catalina.