George Lucas, harto de que le pidan autógrafos

El cineasta fue filmado mientras ahuyentaba a algunos fanáticos que lo fueron a buscar a la puerta de un hotel. “Esta es la razón por la que yo soy rico y ustedes no”, les dijo

No es la primera vez que George Lucas se manifiesta en contra de los fanáticos que se acercan desesperados para que les firme un autógrafo o para compartir una fotografía. Sin embargo, pareciera que, en esta oportunidad, el director de una de las franquicias más importantes en la historia de la industria cinematográfica se cansó de vivir esta situación.

Por eso, cuando un grupo de personas se acercó a la puerta del hotel de Nueva York en el que estaba hospedándose, disparó con munición gruesa. “¿Saben por qué yo tengo dinero y ustedes no?”, les preguntó a sus fanáticos, y rápidamente afirmó: “Porque paso mi tiempo haciendo películas en vez de autógrafos”.

Para colmo, uno de los presentes intentó calmarlo, diciéndole que no podía producir filmes y Lucas lo puso en vereda. “¿Cómo no vas a poder? Cuando yo empecé, era como vos, no tenía nada”, aseveró el creador de la saga galáctica.

De inmediato, un policía se acercó y se lo llevó al hall del hotel, mientras el puñado de fanáticos intentaba convencerlo de que firmara al menos algún papel.

Parece que George Lucas está bastante agotado de esa relación con los seguidores y su política “antifirmas” parece inamovible. En otra de las oportunidades en las que fue filmado dejando las instalaciones del hotel, dos personas se pararon a su lado mostrando algunos objetos de Star Wars y un fibrón, apelando a la buena voluntad del director, que directamente eligió ignorarlos.