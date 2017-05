Gerard Piqué aseguró que se casará con Shakira

En una entrevista en la televisión italiana, el multicampeón con el Barcelona, Gerard Piqué no le escapó a las palabras de la periodista napolitana Barbara d’Urso quien lo apuró: “Me pidió ella misma (por Shakira) que te pregunte por el casamiento. Me dijo que te haga la indirecta para que no te puedas echar atrás”. El defensor de 30 años no esquivó el pelotazo y contestó: “En un futuro sí, seguro”.

La pareja se conoció durante la grabación del videoclip del tema Waka waka, para el mundial de Sudáfrica en el año 2010, y allí nació el amor. Sobre esto, Piqué contó: “Después la volví a ver y tuvimos muy buena conexión. Seguimos hablando por teléfono y me dijo que cantaba en la final del Mundial. Entonces tendré que llegar a la final para volver a verte, le respondí. Y tuvimos la suerte de llegar a la final y ganar, así que, obviamente, pude volver a ver a Shakira”.

El padre de Milan y Sasha tiene intención de agrandar la familia, y aseguró: “Me gustaría tener muchos hijos, sobre todo, me gustaría tener una hija”.

Habrá que ver entonces si Shakira le da el gusto y se terminan casando y “encargando a la cigüeña” su primera heredera mujer.