¿Gianinna Maradona está en pareja?

Su nuevo novio sería un músico, quien aseguró que entre ellos hubo algo pasajero durante una fiesta privada. “Pegamos buena onda”, afirmó

Después de haber sido vinculada por última vez con El Polaco, poco se supo de la vida romántica de Gianinna, la hija del Diez. Sin embargo, ayer apareció un nuevo hombre con más aires de pretendiente que de novio efectivo, quien aseguró que se conocieron en una fiesta y encendieron una llamita que tiene que ser atendida. “No nos volvimos a ver por ahora, pero tenemos comunicación”, aseguró el muchacho en cuestión.

¿Quién es él? Se trata de Ezequiel Lanccioni, un joven que tiene una banda de cumbia, quien conoció a Gianinna hace más de tres meses en una fiesta privada a la que ella asisitió con una amiga y él fue a tocar con su agrupación. “Pegamos buena onda y la pasamos muy bien”, confirmó durante una entrevista televisiva.

Entonces llegó el momento de confesar qué había sucedido entre él y la hija de Diego Maradona. El músico afirmó que “hubo algo, hubo unos besos, nada más, pero quedó todo ahí. Es poco caballeroso decir si pasó algo más, prefiero guardármelo para mí”.

Si bien parece que hay ciertas cosas que eligió no guardarse, Lanccioni contó que para él Gianinna “es buena chica y me gusta”. No obstante, aclaró que no tienen una relación, aunque cuando terminó la fiesta se fueron “a tomar algo por ahí”. ¿Habrá amor?