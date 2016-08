Los trapitos se lavan afuera

Gianinna Maradona: "Me quiero desprender del apellido"

Gianina, la hija de “El Diez” organizó un desfile en el Sheraton para presentar su marca de ropa. Muy nerviosa, evitó hablar de Diego Junior, pero como está en su ADN no pudo evitar el escándalo

Como una revelación de la vida convulsionada y mediática que vive el clan Maradona, Gianinna (una de los 5 hijos de Diego) creó una marca de indumentaria y la nombró Catarsis. La presentó con un desfile en el Hotel Sheraton, ¡a menos de una semana del reencuentro de su papá, con Diego Junior, luego de 30 años de negación y ella, su hermana… no quiso hablar.

Asegura que una cosa -la fecha del desfile- no está relacionada con la otra -la reconciliación-. "Hace veinte días que lo vengo organizando, no tiene nada que ver -aseguró la mamá de Benjamín Agüero en diálogo con la prensa-. Nunca me colgué del apellido, y menos lo voy a hacer ahora, que me quiero desprender".

Pese a que el evento ya había concluido, se la notaba incómoda, ansiosa, hasta irascible: "Estoy nerviosa, pero salió todo bien". Ante el notero del programa "Nosotros a la mañana", de Canal 13, Gianinna avisó que no iba a referirse a Diego Junior y al acercamiento que caló hondo en una familia que hoy está dividida. La prueba de la grieta en los Maradona: su mamá, Claudia Villafañe, estuvo en primera fila, mientras que Diego brilló por su ausencia. Sí, ya regresó a los Emiratos Árabes. Pero ni siquiera se acercó con una comunicación telefónica, o un mensaje de texto. "Mi papá no me llamó para felicitarme", admitió Gianinna, quien hace unos días lo señaló por haberle mentido respecto a la paternidad de Junior.

Y siguieron las advertencias de la hermana de Dalma Maradona: "No voy a contestar cómo está la relación con mi papá"; "Dije que no iba a responder ninguna pregunta incómoda"; "Hoy es mi desfile y contesto lo que tengo ganas de contestar"; "Es un día mío, es mi colección, mi marca".

Pero el evento dará que hablar. Sin dudas. Y no será por la ropa, aunque tratándose de los Maradona, los trapitos sucios se lavan afuera…