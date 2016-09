Gilda: la polémica detrás del gran éxito del cine

El representante de la primera época de la cantante, José “El Cholo” Olaya salió al cruce de la caracterización que hicieron sobre su persona en la película. “Me hacen quedar como un mafioso”, dijo

La película estrenada el último jueves en nuestro país, Gilda, no me arrepiento de este amor, sumó en los primeros tres días en pantalla la impresionante suma de 150.000 espectadores, pero también una polémica que promete tener varios capítulos más. José “El Cholo” Olaya, nacido en Perú, representante y creador de grupos de cumbia, inició acciones legales por daños y perjuicios contra la productora Habitación 1520, encargada de llevar adelante la cinta biográfica sobre la vida de la ídola popular.

En la película dirigida por Lorena Muñoz y protagonizada por Natalia Oreiro, Roly Serrano es el encargado de ponerse en la piel de “El Tigre”, el personaje basado en Olaya. En la reunión que la por entonces conocida como Miriam Bianchi tiene con “El Tigre”, también está presente Juan Carlos “Toti” Giménez, tecladista y productor musical de la estrella. El lugar donde transcurre la escena es un galpón oscuro lleno de prostitutas. “El Tigre” después de bautizar a la cantante a la que la apodaban “yil”, como Gilda, le da un contrato para que lo firme. Este le daba solo un cinco por ciento de las ganancias por la música, y por eso ella decide no firmarlo. Entonces, el polémico representante apoya un arma sobre la mesa y le dice de manera amenazante: “Miriam, andá a tu casa tranquila, leelo, y lo firmás”. A la salida, un hombre enviado por “El Tigre”, le da un puntazo a “Toti”.

Luego hace cerrar tres boliches donde tenía que presentarse la artista bailantera, para que no pueda trabajar. Debido a estas presiones, la joven nacida en Buenos Aires, termina firmando y se convierte en su representada durante el lapso de 1993 a 1995, momento en el cual rescinde el contrato y se termina yendo con Reynaldo Lio.

Él la representó hasta la tragedia que terminó con su vida, la de su hija, su madre, tres de sus músicos y el chofer del ómnibus en Villa Paranacito.

El enojo del “Cholo”

El creador de grupos exitosos del rubro como Karicias y Los Charros estuvo en América 24 en el programa Todo en uno, y además de jactarse de ser “el único descubridor de Gilda”, contó por qué inició una querella por daños y perjuicios a la productora. “Me hacen quedar como un mafioso”, arrancó. “Como toda persona, tengo familia. También hay gente que no conoce al Cholo (sic), y puede comprar esta mala imagen que hacen sobre mi persona. No soy mafioso, narco, ni tratante de blancas. Soy un productor y creador de muchos artistas.” Ante la consulta de una periodista de diario Hoy sobre quién podría ser el que pasó esa información, el “Cholo” no dudó: “Seguro fue Toti Giménez”. Sobre la expareja de la cantante tropical dijo que “era un vecino de Devoto de ella, la acompañaba a los ensayos, le dijo que era amigo mío y era mentira. Yo lo conocía porque había tocado con Ricky Maravilla hasta que lo echó”, contó.

“Hay personas que la utilizan y lucran con ella (con Gilda). Que la dejen en paz. Ella era única”, recordó Olaya.

Este 20 de septiembre habrá una audiencia para tratar las denuncias realizadas por el polémico productor discográfico.

“Libre de cargo y culpa”

En 1996, Carlos Chávez Navarrete, cantante del grupo Karicias, recibió nueve balazos del “Cholo” Olaya, pero sobrevivió. Un año después, en agosto, fue encontrado en una zanja en la zona de Alejandro Korn con once disparos.

“El Cholo” estuvo prófugo y fue sobreseído en 2014 por falta de pruebas. “Nunca estuve prófugo. Por no haberme presentado me pusieron captura internacional. Estuve preso en Colombia y Chile y el país donde uno está detenido pide la extradición. Fueron chusmeríos. Los cuatro o cinco que me acusaban eran extrabajadores míos con conflictos. Estoy libre de culpa y cargo en juicios en todo el planeta.”, se excusó Olaya.