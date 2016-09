Giselle Rímolo podría volver a prisión y Soldán arrojó: “Que Dios la ayude”

La expareja del conductor fue sentenciada por estafa, ejercicio ilegal de la Medicina y tráfico de medicamentos peligrosos

El panorama no pinta nada bien para Giselle Rímolo. Luego de haber estado tras las rejas en dos oportunidades, podría volver a prisión después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena a nueve años en su contra por estafa, ejercicio ilegal de la Medicina y tráfico de medicamentos peligrosos, agravado por el fallecimiento de una persona.

“Rímolo estuvo presa en dos tramos, pero seguramente deberá volver a prisión si se trata de cumplir la pena de nueve años”, sostuvo el abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, querellante de la causa.

Recordemos que la expareja del conductor Silvio Soldán empezó a ser investigada hace más de una década por supuestas estafas y ejercicio ilegal de la Medicina en un instituto de estética corporal, después de ser descubierta por una cámara oculta. La situación se complicó cuando los familiares de una paciente suya que falleció en 2001, Lilian Díaz, denunciaron que la muerte había sido producto de la medicación brindada por el lugar.

Con respecto a la posibilidad de que Rímolo vuelva a la cárcel, Soldán, a quien a esta altura resulta imposible no asociar a la médica, indicó: “Me parece muy bien, se hizo un juicio y si dio por resultado que tiene que estar detenida, tiene que estar detenida, no hay otra”. Luego agregó: “No tenía la menor idea de nada porque estoy alejado del tema. Sé que había sido condenada, no sabía si estaba cumpliendo la condena o no”. En 2004 también Soldán estuvo preso durante dos meses en el penal de Devoto, al que ahora, al hablar de aquellos días tan difíciles, recuerda como “el country”.

Semanas atrás, el conductor había declarado al diario Hoy: “Las mujeres saben cómo llegar y marcar el camino para hacernos la tarea más fácil. Las rubias me pueden, siempre fueron mi debilidad, eso es sabido, aún así lo pagué muy caro, por eso ahora quizá cambie de color”. Con respecto a Rímolo había dicho: “Para mí, está muerta. Pasé los peores días de mi vida cuando estuve en la cárcel”.