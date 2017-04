“Gracias a Instagram, los chicos de 15 regresaron al teatro”

Magalí Tajes y Uke Geraci se presentan esta noche en la ciudad de La Plata con su show de stand up

Más de medio millón de seguidores en Instagram son suficientes para considerarla una experta en el tema. Magalí Tajes se dedica al humor y por eso aprovecha los beneficios que la red social le brinda como herramienta comunicacional, para mostrarse ante el público nuevo y el de siempre, que cada día sigue su actividad desde el teléfono.

Esta noche, la comediante volverá con su espectáculo Rayuela, que desde hace un tiempo viene realizando con su amigo y colega Uke Geraci. La cita es en la sala de 43 entre 7 y 8, donde la humorista prometió “un sketch nuevo con el que terminamos las funciones y, para mí, le suma muchísimo al show”.

—¿Cómo vivís la explosión del género que se dio en los últimos tiempos?

—En los últimos dos años en particular hubo un auge de los comediantes más grandes. Hay humoristas brillantes. Creo que el stand up no explotó del todo y ojalá lo pueda hacer, porque hay muchos que tienen cosas interesantes para decir. Ojalá pueda ser parte de ese crecimiento, sumar años y más experiencias. Considero que es un género que no tiene techo ni lo tendrá. Además, en Instagram empezaron grandes comediantes como Grego Rossello, entre otros, y se generó toda una movida que está muy buena. El público adolescente se siente atraído porque los contenidos son genuinos.

—La repercusión de Instagram en la Argentina es muy notoria, ¿viste algún otro caso similar?

—No lo he visto en otro país, pero sí a lo largo de la Argentina, es decir en todas las provincias. Considero que es algo que le sumó muchísimo a este tipo de humor y al teatro en general. Pensá que gracias a este género los chicos de 15 o 16 años regresaron al teatro. Es mi observación, porque concurro con frecuencia a ver diferentes obras y antes no me cruzaba con gente de esa edad entre el público.

—¿Por qué creés que se da de este modo?

—En principio, la aplicación en sí misma captó la atención de la gente. Lo que tienen de diferente otros canales de comunicación es que, por ejemplo, en YouTube vos tenés que buscar lo que querés ver. En cambió, en Instagram vos seguís a alguien porque te apareció y, de repente, continuás viéndolo, o no. Es como una caída masiva de información.

—Uke no tiene la misma experiencia con la red social que vos, ¿lo asesorás?

—Apenas lo conocí, le di una mano con Instagram, aunque él va y viene todo el tiempo porque prefiere YouTube.

—¿Qué pasa con los días en que no se te ocurre una buena idea?

—No subo nada. Prefiero publicar contenidos que estén buenos antes que subir cosas con las que no estoy de acuerdo. Igualmente, si no comparto nada desde hace muchos días porque la creatividad falla o los viajes de trabajo abundan, recurro a la lectura de mi libro, Arde la vida, que siempre me salva. Así le doy un poco de vida a la cuenta de Instagram.

—¿Cuál es la mejor y la peor parte de tu profesión?

—Lo mejor es que viajás mucho y conocés gente. Lo más lindo es que se trata de hacer reír, que es algo hermoso, y saber que esa carcajada la provocaste vos es increíble. Por otro lado, la peor parte también está dada por viajar mucho, porque te perdés cumpleaños, cosas que querías hacer y laburás los fines de semana. También es muy demandante, ya que tenés que saber cosas de la actualidad porque la gente es exigente. No podés bajar del nivel que conseguiste y eso genera mucha frustración.

—¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades como comediante?

—Creo que mi fortaleza es que el vacío no me provoca miedo sino gusto y placer. Es por eso que hablo mucho con el público y ahí salen cosas muy entretenidas, improvisaciones. De estas charlas con la gente salen cosas geniales. Incluso, muchas veces me divierten más que mi propio material. Por otra parte, mi debilidad es que soy muy ansiosa y eso le quita fuerza a algunos chistes, ya sea por hablar rápido o por no bancar un silencio.

—¿Cómo se preparan para la presentación en La Plata?

—Venimos haciendo el mismo espectáculo desde hace un año que se llama, Rayuela stand up. Lo bueno es que las personas de La Plata que ya vieron el espectáculo en esta fecha podrán disfrutar de las nuevas cosas que hay en la puesta en escena.