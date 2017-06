¡Grande, pa!: Marley confirmó que será padre

El conductor, de extensa trayectoria en televisión y muy querido en el medio, se convertirá en padre por primera vez.

Daniel Ambrosino dio la primicia a través de Twitter y luego Marley confirmó la noticia. “Es cierto, estoy contento, feliz, voy a ser papá”, confesó. “Después voy a contar todo, pero ahora no puedo”, agregó.

Cabe recordar que el conductor ya había manifestando su deseo de convertirse en padre. “Hace cinco años dije que quería ser padre, casado o soltero, si no encuentro a la mujer ideal. Quería ser padre a los 35 pero ya me pasé. Llegué a los 40 pero ya lo haré. Tengo que parar un poquito. No digo desaparecer de la tele, pero sí no trabajar tanto como ahora”, había explicado sobre este gran anhelo.