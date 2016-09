Griselda Siciliani: “Con Esteban somos más que compañeros”

La protagonista de la separación del año habló sobre la relación que la une a su coestrella en la novela Educando a Nina

La pareja que durante ocho años formaron Griselda Siciliani y Adrián Suar anunció mediante un comunicado su separación de común acuerdo. Los rumores de terceros involucrados no se hicieron esperar y Esteban Lamothe, el coprotagonista de la novela Educando a Nina, fue nombrado como uno de los culpables de la ruptura.

La actriz de 38 años y madre de Margarita desmintió terminantemente esta versión ante la consulta de los periodistas que hicieron guardia en la puerta del departamento al que se mudó. “No pasó nada. Esteban es un amigo, no solo un compañero. Es un amigo de muchos años, como su mujer, Juli (Julieta Zylberberg). Es feo, no puedo hablar de eso porque me da pudor, por mí y por ellos. Lo que es, es lo que es. Entiendo que resulta muy simple como para que sea interesante, pero cualquiera que tiene una pareja sabe que las cosas no siempre son tan amarillas, a veces son más sencillas”, se descargó Siciliani.

Además, se refirió a la versión de infidelidad por parte de él (con Lali Espósito), y aseguró: “Escuché varias cosas, pero no tengo la menor idea, no sé. Jamás le pregunto al respecto. En diez años no le consulté por esas cosas. Las razones son privadas e íntimas. Me da mucha vergüenza hablar de mi vida así”. Suar aún no se refirió al tema en los medios, pero todo apunta a que la actriz quedó en el medio de una guerra entre Telefé y el Trece.