Guerra por El Polaco

Silvina Luna, la flamante pareja del cantante de cumbia manifestó en un móvil que “no estaría bueno” que Barby Silenzi regrese al Bailando con su novio y generó un revuelo.

La finalista del último certamen le respondió: “La verdad es que no está bueno que se toque el trabajo de las personas, con el trabajo no se juega. Obviamente a él lo condiciona, lo pone en un lugar de tener que elegir y no está bueno. Ella es la novia, yo soy la compañera de trabajo y no tenemos nada que ver”. ¿Le responderá la modelo?